Chelsea martyrise Strasbourg et récupère Sarr

RCSA01 févr. , 9:50
parCorentin Facy
La mauvaise nouvelle se confirme pour Strasbourg, qui va bien perdre Mamadou Sarr cet hiver. Le défenseur sénégalais de 20 ans est rappelé de son prêt par Chelsea.
Brillant lors de la CAN 2025 avec le Sénégal, Mamadou Sarr est le taulier du Racing Club de Strasbourg depuis le début de la saison. Prêté par Chelsea, l’ancien Lyonnais va revenir chez les Blues dès cet hiver. Comme pressenti ces dernières heures et redouté du côté de l’Alsace, BlueCo a définitivement acté la décision de faire revenir Mamadou Sarr à Chelsea comme le confirme Fabrice Hawkins de RMC sur X.
« Mamadou Sarr est attendu à Londres ce lundi. Chelsea va casser le prêt de l’international sénégalais à Strasbourg. Aaron Anselmino fait le chemin inverse et sera prêté à Strasbourg » nous apprend notre confrère. Un énorme coup dur pour le Racing, dont les supporters ne vont pas décolérer, eux qui critiquent de plus en plus fortement le modèle de co-propriété dans lequel ils sont inclus. Après le transfert déjà ficelé d’Emanuel Emegha, le départ de Liam Rosenior et maintenant le prêt cassé de manière anticipée de Mamadou Sarr, cela commence à faire beaucoup pour Strasbourg.
