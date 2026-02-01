ICONSPORT_285367_0086

Un arbitre muet à Lorient, Nantes s'énerve

FC Nantes01 févr. , 9:40
parMehdi Lunay
0
Samedi soir, Nantes a vécu un scénario terrible à Lorient. Les Canaris ont été crucifiés dans les derniers instants par un coup-franc lorientais. Après le match, l'entraîneur Ahmed Kantari retenait surtout le potentiel penalty non sifflé pour son équipe à 1-1.
Quand on est relégable, certaines défaites font vraiment très mal. Celle subie par Nantes à Lorient samedi soir entre dans la catégorie des coups de massue. Le FCN a livré une bonne prestation au Moustoir, se créant pas mal d'occasions. L'actuel 16e de Ligue 1 a même cru récolter un point mais il a été crucifié par un coup-franc sublime d'Arsène Kouassi à la 89e minute. Les Canaris auraient pu égaliser dans les arrêts de jeu par Amian mais le but a été refusé pour un léger hors-jeu d'El Arabi. A cela s'ajoute une action polémique un peu plus tôt dans le match.

L'arbitre sommé de s'expliquer

A la 83e minute, à 1-1, le jeune nantais Mathieu Acapandié s'est écroulé dans la surface au contact du Lorientais Dermane Karim. Aucun penalty n'a été accordé par l'arbitre Bastien Dechepy, ni par la VAR. Le jeune joueur accentue sa chute mais la jambe de son adversaire vient bien percuter la sienne. Une action largement sujette à interprétation. Pour l'entraîneur nantais Ahmed Kantari, le penalty pouvait se donner. Le technicien était d'autant plus énervé qu'il estime n'avoir eu aucune explication du corps arbitral après le match.
« Aujourd’hui j’aimerais bien que les arbitres viennent m’expliquer, car on ne peut pas leur parler, pourquoi il n’y a pas pénalty ? Il faut qu’ils viennent m’expliquer pourquoi le contact contre le genou de mon joueur n’est pas sanctionné. J’ai essayé d’aller lui parler (Bastien Dechepy) mais on m’a dit que pendant une demi-heure (après le match), on ne peut pas leur parler. Nous on doit venir parler à la presse tout de suite mais eux ils ne peuvent pas venir parler avant une demi-heure », a t-il lâché remonté au micro de Ligue1+. De quoi nourrir le sentiment d'injustice d'un club déjà très malade sur le plan sportif.
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading