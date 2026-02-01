Un arbitre muet à Lorient, Nantes s'énerve

Samedi soir, Nantes a vécu un scénario terrible à Lorient. Les Canaris ont été crucifiés dans les derniers instants par un coup-franc lorientais. Après le match, l'entraîneur Ahmed Kantari retenait surtout le potentiel penalty non sifflé pour son équipe à 1-1.

L'arbitre sommé de s'expliquer

A la 83e minute, à 1-1, le jeune nantais Mathieu Acapandié s'est écroulé dans la surface au contact du Lorientais Dermane Karim. Aucun penalty n'a été accordé par l'arbitre Bastien Dechepy, ni par la VAR. Le jeune joueur accentue sa chute mais la jambe de son adversaire vient bien percuter la sienne. Une action largement sujette à interprétation. Pour l'entraîneur nantais Ahmed Kantari, le penalty pouvait se donner. Le technicien était d'autant plus énervé qu'il estime n'avoir eu aucune explication du corps arbitral après le match.

« Aujourd’hui j’aimerais bien que les arbitres viennent m’expliquer, car on ne peut pas leur parler, pourquoi il n’y a pas pénalty ? Il faut qu’ils viennent m’expliquer pourquoi le contact contre le genou de mon joueur n’est pas sanctionné. J’ai essayé d’aller lui parler (Bastien Dechepy) mais on m’a dit que pendant une demi-heure (après le match), on ne peut pas leur parler. Nous on doit venir parler à la presse tout de suite mais eux ils ne peuvent pas venir parler avant une demi-heure », a t-il lâché remonté au micro de Ligue1+. De quoi nourrir le sentiment d'injustice d'un club déjà très malade sur le plan sportif.