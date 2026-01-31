PSG : Luis Enrique a une mauvaise nouvelle pour Lucas Chevalier

Remplaçant mercredi contre Newcastle, Lucas Chevalier n'est plus le numéro 1 au PSG. Luis Enrique est clair, la concurrence va jouer à fond concernant le poste de gardien de but.

Le Paris Saint-Germain avait été prudent lors du dernier mercato d'été, mais les dirigeants des champions d'Europe ont tout de même dépensé 40 millions d'euros pour faire venir Lucas Chevalier de Lille. Ce dernier avait pour mission de faire oublier Gianluigi Donnarumma, et pour l'instant c'est raté. Le portier français peine à se montrer décisif dans les grands rendez-vous, quelques boulettes laissant craindre que ce rôle de numéro 1 au PSG soit trop grand pour lui. Résultat, à peine Matvei Safonov était revenu de sa blessure lors de la finale de la Coupe intercontinentale que le portier russe a poussé Lucas Chevalier sur la touche pour la réception de Newcastle. Face aux Magpies, Safonov n'a pas été éblouissant, mais il bénéficie ouvertement de la confiance de Luis Enrique.

Le PSG n'a plus de gardien de but numéro 1

Ce que je peux dire sur ce sujet, c’est que je suis satisfait d’avoir trois gardiens de ce niveau. J’aime la concurrence dans tous les postes. C’est le football moderne. Je suis très ouvert à changer tout ce que je peux changer », a prévenu Luis Enrique, qui ne veut pas installer durablement un gardien. Ce samedi, en conférence de presse avant le déplacement du PSG à Strasbourg (dimanche à 20h45 sur Ligue 1 +), Luis Enrique a été interrogé sur son choix faire en Ligue des champions. Et l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain n'a pas voulu tourner autour du pot, il n'y a plus de gardien de but numéro 1 dans son esprit. «», a prévenu Luis Enrique, qui ne veut pas installer durablement un gardien.

L'an passé, Safonov avait été un éphémère concurrent pour Donnarumma, avant que le gardien de but italien devienne le numéro 1 incontestable et contribue largement au titre européen gagné par le Paris Saint-Germain. A Lucas Chevalier de faire la même chose, mais c'est plutôt mal parti en 2026. On saura dimanche, contre Strasbourg, si son concurrent russe a pris le pouvoir ou si le portier français a encore ses chances.