L'OL veut verrouiller Paulo Fonseca

Malgré un mercato estival modeste, Lyon est clairement à la lutte pour le podium. Une réussite largement attribuée à Paulo Fonseca, architecte d'une équipe très séduisante. Conscients de cela, les Gones veulent prolonger le contrat de l'entraîneur portugais.

Avec la menace d'une rétrogradation en Ligue 2 et le départ de plusieurs cadres l'été dernier, il fallait être audacieux pour parier sur l' Olympique Lyonnais dans la course à l'Europe. Néanmoins, 6 mois plus tard, les Gones vivent leur meilleure saison depuis de nombreuses années. Lyon se classe 4e de Ligue 1 et peut revenir à hauteur du podium en cas de succès sur Lille dimanche. En outre, les Lyonnais sont qualifiés en 8e de finale de coupe de France et ils ont fini premiers de la phase de ligue en Ligue Europa.

Un à deux ans de plus pour Fonseca ?

Un chef d'œuvre global qui doit beaucoup à Paulo Fonseca. L'OL offre l'un des jeux collectifs les plus aboutis de Ligue 1. Une sacrée performance alors que l'entraîneur portugais doit composer avec un effectif jeune et inexpérimenté. Fonseca a aussi du s'adapter à de nombreuses blessures au fil des semaines. Amené à Lyon par John Textor en janvier 2025, l'ancien coach du LOSC est totalement adoubé par la nouvelle direction. Cette dernière aimerait d'ailleurs installer le Portugais sur la durée selon L'Equipe.

Sous contrat jusqu'en 2027, Fonseca va se voir rapidement proposer une prolongation de contrat à Lyon selon le quotidien sportif. A voir quelle sera sa réponse. Très proche de John Textor, mis à l'écart chez les Gones, le lusitanien a redoré son blason sur le marché après l'expérience ratée au Milan AC. De plus, il sera tenté de demander une revalorisation salariale. Pas sûr que Michele Kang accède à sa demande alors que l'OL est toujours dans le viseur de la DNCG.