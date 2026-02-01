Nantes casse le prêt d'une recrue estivale

Nantes a annoncé ce dimanche sur son compte X officiel le départ anticipé de Mayckel Lahdo, prêté par l’AZ Alkmaar l’été dernier.

« Mayckel Lahdo quitte le FC Nantes. Arrivé en prêt en provenance de l’AZ Alkmaar cet été, Mayckel Lahdo quitte les bords de l'Erdre pour retrouver son club néerlandais. Il devrait dans la foulée rejoindre le championnat du Danemark. Bon courage pour la suite de ta carrière Mayckel » écrit le FC Nantes sur son compte X au lendemain de la défaite à Lorient.