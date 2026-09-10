LdC : La folie à Prague, Lens renverse le Slavia sur le gong

1ère journée de la Ligue des Champions :

Fortuna Arena (Prague, République tchèque).

Slavia Prague - RC Lens : 2-3.

Buts : Sturm (51e, 88e) pour le Slavia Prague ; Sima (73e), Thauvin (90e+1), Aguilar (90e+3) pour Lens.

Expulsion : Konecny (49e) pour le Slavia Prague.

En supériorité numérique pendant toute la deuxième période, le Racing Club de Lens a réussi à renverser le Slavia Prague dans une fin de match totalement folle (3-2).

Au lendemain de la très belle victoire du PSG, Lens voulait offrir un autre bon résultat à la France en Ligue des Champions . Sauf que malgré des occasions de Sima (30e), Udol (32e) ou Thauvin (41e), le RCL subissait face à Prague, et il fallait un grand Risser pour ramener les Sang et Or en vie à la mi-temps (0-0 à la 45e).

Dès le retour des vestiaires, la rencontre basculait avec l’aide de la VAR. En position de dernier défenseur, Konecny, qui venait tout juste d’entrer, crochetait Sima, qui partait seul au but près de la surface. Bilan : carton rouge pour le jeune tchèque (49e). Réduit à 10 contre 11, le Slavia ne baissait toutefois pas les bras, puisque Prague ouvrait la marque dans la foulée ! Lancé en profondeur, Sturm résistait à Antonio avant d’envoyer une grosse frappe dans la lucarne opposée d’un Risser surpris (1-0 à la 51e). Un but qui réveillait les Lensois ! Après des opportunités d’Udol (55e) et Edouard (65e), c’est Sima qui redonnait espoir à Lens. Suite à un cafouillage dans la surface et un tir d’Edouard contré, l’attaquant sénégalais, seul, récupérait la balle aux 5m50 pour tromper Markovic de près (1-1 à la 73e).

Le RCL pensait ensuite tenir le nul en République Tchèque, mais c'était sans compter sur le diable de Sturm. À la réception d'un ballon mal repoussé par la défense lensoise aux abords de la surface, l'attaquant slovène redonnait l'avantage à son équipe d'un tir puissant (2-1 à la 88e). La messe semblait dite à Prague, mais Thauvin endossait le costume de sauveur dans le temps additionnel en égalisant de la tête sur un joli centre de Mesloub (2-2 à la 90e+1). Et alors que tout le monde semblait se diriger vers un nul plutôt logique, Aguilar sortait du bois et venait finalement faire basculer la rencontre dans l'irrationnel en offrant la victoire au RCL grâce à une puissante frappe du droit aux 20 mètres (2-3 à la 90e+3).

Avec ce premier succès fou acquis en République tchèque, le Lens de Dino Toppmöller débute donc parfaitement sa campagne de Ligue des Champions en s'installant dans le peloton de tête de cette phase régulière de la C1, à la dixième place aux côtés du PSG, du Bayern, du Barça ou de Manchester City.