Le PSG veut faire taire Canal+, le scandale Hakimi rebondit

Le Ballon d'Or remporté par Ousmane Dembélé a rendu tout le monde heureux au PSG...ou presque. Achraf Hakimi pensait mériter aussi le trophée comme il l'avait avoué à Canal+. Une sortie qui a dérangé la direction parisienne qui a voulu faire taire son défenseur.

France Football possède une haute valeur médiatique. Paris avait l'embarras du choix concernant les lauréats potentiels dans son effectif. Ousmane Dembélé a finalement été privilégié. Un triomphe de A à Z pour le Paris Saint-Germain . Souverain sur le terrain, le club parisien a enfin décroché la Ligue des champions en mai dernier. Un sacre accompagné de 4 autres avec la Ligue 1, la coupe de France, le trophée des champions et la Supercoupe d'Europe. Il ne manquait qu'un titre pour parachever le chef d'œuvre du PSG : le Ballon d'Or. Même s'il est individuel, le prix décerné parpossède une haute valeur médiatique. Paris avait l'embarras du choix concernant les lauréats potentiels dans son effectif. Ousmane Dembélé a finalement été privilégié.

Le PSG voulait censurer Hakimi

La direction a subtilement poussé pour son leader d'attaque, lequel avait déjà sa chanson dédiée dans les tribunes du Parc. Même si Dembélé est un garçon très apprécié au sein du vestiaire, cette stratégie était frustrante pour Achraf Hakimi. Le latéral marocain estimait avoir ses chances après une année stratosphérique sur le plan personnel, aussi bien en attaque qu'en défense. Il n'avait pas hésité à le dire publiquement sur Canal+ à quelques semaines de la cérémonie du Ballon d'Or. Une sortie qui n'a pas plu au PSG.

C'est ce qu'a révélé Bertrand Latour sur Youtube auprès d'Aliotalk. Le membre du Canal Football Club était le confident d'Hakimi ce jour-là. Selon lui, la direction parisienne « n’avait pas apprécié » la franchise d’Hakimi sur cette question, lui demandant même le retrait de la vidéo polémique. Latour n'a pas cédé au PSG. « Pour le Ballon d'Or, je pensais qu'il donnerait une réponse plus convenue, c'est sans doute ce qu'attendait le Paris Saint-Germain. On comprenait que le PSG ne souhaitait pas qu'il réponde. Mais je l'ai trouvé courageux. Si le PSG a demandé que l'extrait soit supprimé ? Oui. Bien sûr que c'est confirmé. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs », a t-il lâché. Paris semble avoir calmé les choses en interne avec le Marocain puisqu'il reste à un niveau très élevé.