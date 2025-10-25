ICONSPORT_274476_0184

Le PSG veut faire taire Canal+, le scandale Hakimi rebondit

PSG25 oct. , 8:40
parMehdi Lunay
0
Le Ballon d'Or remporté par Ousmane Dembélé a rendu tout le monde heureux au PSG...ou presque. Achraf Hakimi pensait mériter aussi le trophée comme il l'avait avoué à Canal+. Une sortie qui a dérangé la direction parisienne qui a voulu faire taire son défenseur.
Un triomphe de A à Z pour le Paris Saint-Germain. Souverain sur le terrain, le club parisien a enfin décroché la Ligue des champions en mai dernier. Un sacre accompagné de 4 autres avec la Ligue 1, la coupe de France, le trophée des champions et la Supercoupe d'Europe. Il ne manquait qu'un titre pour parachever le chef d'œuvre du PSG : le Ballon d'Or. Même s'il est individuel, le prix décerné par France Football possède une haute valeur médiatique. Paris avait l'embarras du choix concernant les lauréats potentiels dans son effectif. Ousmane Dembélé a finalement été privilégié.

Le PSG voulait censurer Hakimi

La direction a subtilement poussé pour son leader d'attaque, lequel avait déjà sa chanson dédiée dans les tribunes du Parc. Même si Dembélé est un garçon très apprécié au sein du vestiaire, cette stratégie était frustrante pour Achraf Hakimi. Le latéral marocain estimait avoir ses chances après une année stratosphérique sur le plan personnel, aussi bien en attaque qu'en défense. Il n'avait pas hésité à le dire publiquement sur Canal+ à quelques semaines de la cérémonie du Ballon d'Or. Une sortie qui n'a pas plu au PSG.
C'est ce qu'a révélé Bertrand Latour sur Youtube auprès d'Aliotalk. Le membre du Canal Football Club était le confident d'Hakimi ce jour-là. Selon lui, la direction parisienne « n’avait pas apprécié » la franchise d’Hakimi sur cette question, lui demandant même le retrait de la vidéo polémique. Latour n'a pas cédé au PSG. « Pour le Ballon d'Or, je pensais qu'il donnerait une réponse plus convenue, c'est sans doute ce qu'attendait le Paris Saint-Germain. On comprenait que le PSG ne souhaitait pas qu'il réponde. Mais je l'ai trouvé courageux. Si le PSG a demandé que l'extrait soit supprimé ? Oui. Bien sûr que c'est confirmé. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs », a t-il lâché. Paris semble avoir calmé les choses en interne avec le Marocain puisqu'il reste à un niveau très élevé.
A. Hakimi Mouh

A. Hakimi Mouh

MoroccoMaroc Âge 26 Défenseur

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs5
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs3
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ol textor un patron en or l hommage inattendu textor 14 397229
OL

OL : Textor pique une colère, il comprend mieux pourquoi

accord a 3 me l asse tient sa recrue tant attendue horneland 2 396576
ASSE

L'ASSE a trop de joueurs, il ne manquait plus que ça

ICONSPORT_270944_0035
OM

OM : Fabrizio Romano bouleverse l'avenir de Greenwood !

Fil Info

9:20
OL : Textor pique une colère, il comprend mieux pourquoi
9:00
L'ASSE a trop de joueurs, il ne manquait plus que ça
8:20
OM : Fabrizio Romano bouleverse l'avenir de Greenwood !
8:00
OL : Endrick à Lyon, l'opération est lancée
23:00
Le retour de Paul Pogba encore repoussé
22:48
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
22:47
L1 : Nantes réalise un gros coup à Paris
22:45
Ita : Le Milan AC évite une grosse humiliation

Derniers commentaires

L1 : Nantes réalise un gros coup à Paris

Abline , Enfin et quel BUT .....

OM : Fabrizio Romano bouleverse l'avenir de Greenwood !

Il est bon mais juste bon et Il n’est même pas dans le top10 européen alors seul un club rosbif mettra plus de 50 sur lui… 😏🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

OM : Fabrizio Romano bouleverse l'avenir de Greenwood !

… Roberto De Zerbi, qui considère Mason Greenwood comme un joueur crucial.… Le Sporting l’a bien vu … 😂🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

OL : Endrick à Lyon, l'opération est lancée

Ce serait un très bon renfort pour la 2eme partie de saison! J’espère que MLJ va faire tout son possible pour l’avoir en prêt

OM : Fabrizio Romano bouleverse l'avenir de Greenwood !

est ce que si il va au bout de son contrat , ce n'est pas mieux pour l'OM ? une fois libre , t'essaie de le réengager et ca fait sauter cette histoire de 50% pour MU? Je rêve sur la deuxième partie car surement qu'il partira ailleurs Ou faut trouver un club qui met Mini 100M

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
9823314140
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading