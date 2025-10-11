PSG : Luis Enrique n’en a pas fini avec le Barça

raison aussi pour fofana, quand j'annonçais apres 10min de jeu pour son 1er match contre Bergerac, qu'il serait vite indispensable. Ce qui fqit la difference ? ma lucudité
comme j'avais raison lorsque j'ai défendu Tolisso la 1ere saiso, ou que je disais que Niakhate etait un top joueur l'année passée, ou que avant qu'il signe a l'OL ja'annonçais que Mikau serait vendu 15M de plus dans un an
et oui, la suite nous a donnné raison, il est devenu international et a été vendu 20M un an plus tard. Ce n'est pas l'avis, de carrager, pote, du gardien remplaçant qui va nous faire changer d'avis
Tout le monde adore ce club xDDD
Thauvin a su revenir, fekir toujours porté disparu
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
