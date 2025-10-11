PSG : Luis Enrique n’en a pas fini avec le Barça

Intéressé par la situation d’Eric Garcia au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain agit sur les conseils de Luis Enrique. L’entraîneur parisien insiste pour recruter le défenseur polyvalent qui s’adapterait parfaitement à sa philosophie de jeu.

Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ont beau se rapprocher en dehors des terrains, tous les coups restent permis sur le marché des transferts. Le club de la capitale ne s’interdit pas de piocher dans l’effectif catalan si une belle opportunité se présente. On a effectivement appris ces dernières semaines l’intérêt parisien pour Eric Garcia. Une information confirmée par le média Don Balon avec des précisions supplémentaires. Plus que la direction francilienne, c’est surtout Luis Enrique qui tient à recruter le défenseur central du Barça.

Le coach parisien a demandé à ses dirigeants de profiter de sa situation, le Blaugrana étant entré dans la dernière année de son contrat. Le technicien apprécie beaucoup son profil et pense qu’Eric Garcia saura parfaitement s’adapter à sa philosophie de jeu. Rien de surprenant dans la mesure où le joueur formé à la Masia, puis passé par Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola, a l’habitude de pratiquer ce jeu de possession. Ses qualités à la relance ne peuvent que plaire à Luis Enrique, tout comme sa capacité à évoluer aux postes de latéral droit et de milieu de terrain.

Le problème pour le Paris Saint-Germain, c’est que le Barça et son directeur sportif Deco espèrent bien prolonger son contrat. « On a commencé à discuter avec lui, révélait le dirigeant barcelonais sur Catalunya Radio cette semaine. L'idée c'est qu'il reste s'il comprend l'idée du club et la politique salariale. L'intérêt est réciproque. Il est parti d'ici avec des critiques, il est revenu et il y a répondu dans le jeu et dans le vestiaire. Il est jeune, il a 24 ans. Nous sommes contents de lui et nous voulons qu'il reste. » La balle est dans le camp d’Eric Garcia dont le temps de jeu augmente cette saison.