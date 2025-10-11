ICONSPORT_272593_0001
Luis Enrique

PSG : Luis Enrique n’en a pas fini avec le Barça

PSG11 oct. , 18:00
parEric Bethsy
0
Intéressé par la situation d’Eric Garcia au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain agit sur les conseils de Luis Enrique. L’entraîneur parisien insiste pour recruter le défenseur polyvalent qui s’adapterait parfaitement à sa philosophie de jeu.
Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ont beau se rapprocher en dehors des terrains, tous les coups restent permis sur le marché des transferts. Le club de la capitale ne s’interdit pas de piocher dans l’effectif catalan si une belle opportunité se présente. On a effectivement appris ces dernières semaines l’intérêt parisien pour Eric Garcia. Une information confirmée par le média Don Balon avec des précisions supplémentaires. Plus que la direction francilienne, c’est surtout Luis Enrique qui tient à recruter le défenseur central du Barça.

Lire aussi

Fin du clash, le PSG et le Barça deviennent amisFin du clash, le PSG et le Barça deviennent amis
Le coach parisien a demandé à ses dirigeants de profiter de sa situation, le Blaugrana étant entré dans la dernière année de son contrat. Le technicien apprécie beaucoup son profil et pense qu’Eric Garcia saura parfaitement s’adapter à sa philosophie de jeu. Rien de surprenant dans la mesure où le joueur formé à la Masia, puis passé par Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola, a l’habitude de pratiquer ce jeu de possession. Ses qualités à la relance ne peuvent que plaire à Luis Enrique, tout comme sa capacité à évoluer aux postes de latéral droit et de milieu de terrain.
Le problème pour le Paris Saint-Germain, c’est que le Barça et son directeur sportif Deco espèrent bien prolonger son contrat. « On a commencé à discuter avec lui, révélait le dirigeant barcelonais sur Catalunya Radio cette semaine. L'idée c'est qu'il reste s'il comprend l'idée du club et la politique salariale. L'intérêt est réciproque. Il est parti d'ici avec des critiques, il est revenu et il y a répondu dans le jeu et dans le vestiaire. Il est jeune, il a 24 ans. Nous sommes contents de lui et nous voulons qu'il reste. » La balle est dans le camp d’Eric Garcia dont le temps de jeu augmente cette saison.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_270170_0132
ASSE

L'ASSE lance l'assaut pour sa priorité du mercato d'hiver

Methalie
Mercato

Le PSG, l’OM et l’OL alertés sur le nouveau Nuno Mendes

ICONSPORT_273378_0136
Equipe de France

EdF : La France accusée, Daniel Riolo massacre Kylian Mbappé

ICONSPORT_272756_0237
OM

OM : Greenwood change d’avis, son avenir chamboulé

Fil Info

19:00
L'ASSE lance l'assaut pour sa priorité du mercato d'hiver
18:30
Le PSG, l’OM et l’OL alertés sur le nouveau Nuno Mendes
17:30
EdF : La France accusée, Daniel Riolo massacre Kylian Mbappé
17:00
OM : Greenwood change d’avis, son avenir chamboulé
16:30
Le PSG supplie Edinson Cavani de revenir
16:00
ASSE : Stassin met Rudi Garcia dans le dur
15:30
OL : Le terrible aveu de Michele Kang
15:00
Varane dévoile son combat, Dugarry explose de rire
14:30
EdF : Rabiot se donne deux chances de remporter le Mondial

Derniers commentaires

Il quitte l'OL et se fait démolir par Carragher

raison aussi pour fofana, quand j'annonçais apres 10min de jeu pour son 1er match contre Bergerac, qu'il serait vite indispensable. Ce qui fqit la difference ? ma lucudité

Il quitte l'OL et se fait démolir par Carragher

comme j'avais raison lorsque j'ai défendu Tolisso la 1ere saiso, ou que je disais que Niakhate etait un top joueur l'année passée, ou que avant qu'il signe a l'OL ja'annonçais que Mikau serait vendu 15M de plus dans un an

Il quitte l'OL et se fait démolir par Carragher

et oui, la suite nous a donnné raison, il est devenu international et a été vendu 20M un an plus tard. Ce n'est pas l'avis, de carrager, pote, du gardien remplaçant qui va nous faire changer d'avis

Le PSG supplie Edinson Cavani de revenir

Tout le monde adore ce club xDDD

EdF : Thauvin, c’est Mondial !

Thauvin a su revenir, fekir toujours porté disparu

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading