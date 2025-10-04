PSG : Luis Enrique ne déclare pas la guerre au Portugal

La convocation de Joao Neves par le Portugal, alors que le joueur est blessé avec le PSG, a fait du bruit. Mais Luis Enrique calme le jeu et ne brutalise pas le sélectionneur de la Seleção das Quinas.

Après le coup de chaud vécu lors du retour d'Ousmane Dembélé et Désiré, qui étaient rentrés blessés après les matchs de l'équipe de France début septembre, l'entraîneur du Paris Saint-Germain était attendu au tournant suite à la convocation envoyé par le Portugal à Joao Neves. Car même si le milieu de terrain parisien n'a pas pu jouer face au Barça, et sera absent dimanche soir à Lille, sa sélection lui a tout de même demandé de venir dans la perspective des deux matchs à venir contre l'Irlande et la Hongrie lors des qualifications pour le Mondial 2026.

Luis Enrique obsédé par la santé de ses joueurs

Forcément, Luis Enrique a été questionné sur ce sujet, le technicien du PSG étant très sensible à la santé de ses joueurs. Ce qui est compréhensible compte tenu du fait que l'infirmerie parisienne est très remplie depuis quelques semaines. Mais, loin de s'enflammer et de crier au scandale, l'entraîneur espagnol a calmé considérablement le jeu. « Je ne sais pas si je dois approfondir ce sujet, car c’est difficile d'en parler en français. Je pense toujours à la santé de mes joueurs, avec l'idée de ne faire prendre aucun risque à mes joueurs. Regardez le dernier match, Joao Neves a fait l'échauffement avec l'équipe, mais au final, il a eu cette blessure. Je le redis, je ne veux prendre aucun risque. C'est pour moi très important. Après avoir dit ça, je comprends les sélectionneurs. J'ai été sélectionneur moi-même et c’est différent. Je pense que tous les entraîneurs cherchent à faire la même chose. Rien de plus », a concédé Joan Neves.

Exit donc une possible guerre des déclarations avec le Portugal, Luis Enrique ayant compris en septembre que tout cela n'avait aucune importance. On imagine bien que l'entraîneur du Paris Saint-Germain va seulement croiser les doigts pour que cette nouvelle trêve internationale ne tourne pas au carnage pour ses joueurs. Car avant la fin de l'année, il y aura encore des matchs internationaux en novembre prochain. Et même si le PSG est à l'aise en Ligue des champions, les champions d'Europe ne pourront pas éternellement réussir des miracles.

Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, appréciera le message envoyé par Luis Enrique, même si cela ne l'empêchera pas de faire les choix qui l'arrangent. Même si cela va contre l'intérêt du Paris Saint-Germain.