ICONSPORT_267306_0031
Luis Enrique PSG

PSG : Luis Enrique ne déclare pas la guerre au Portugal

PSG04 oct. , 15:00
parClaude Dautel
0
La convocation de Joao Neves par le Portugal, alors que le joueur est blessé avec le PSG, a fait du bruit. Mais Luis Enrique calme le jeu et ne brutalise pas le sélectionneur de la Seleção das Quinas.
Après le coup de chaud vécu lors du retour d'Ousmane Dembélé et Désiré, qui étaient rentrés blessés après les matchs de l'équipe de France début septembre, l'entraîneur du Paris Saint-Germain était attendu au tournant suite à la convocation envoyé par le Portugal à Joao Neves. Car même si le milieu de terrain parisien n'a pas pu jouer face au Barça, et sera absent dimanche soir à Lille, sa sélection lui a tout de même demandé de venir dans la perspective des deux matchs à venir contre l'Irlande et la Hongrie lors des qualifications pour le Mondial 2026.

Luis Enrique obsédé par la santé de ses joueurs

Forcément, Luis Enrique a été questionné sur ce sujet, le technicien du PSG étant très sensible à la santé de ses joueurs. Ce qui est compréhensible compte tenu du fait que l'infirmerie parisienne est très remplie depuis quelques semaines. Mais, loin de s'enflammer et de crier au scandale, l'entraîneur espagnol a calmé considérablement le jeu. « Je ne sais pas si je dois approfondir ce sujet, car c’est difficile d'en parler en français. Je pense toujours à la santé de mes joueurs, avec l'idée de ne faire prendre aucun risque à mes joueurs. Regardez le dernier match, Joao Neves a fait l'échauffement avec l'équipe, mais au final, il a eu cette blessure. Je le redis, je ne veux prendre aucun risque. C'est pour moi très important. Après avoir dit ça, je comprends les sélectionneurs. J'ai été sélectionneur moi-même et c’est différent. Je pense que tous les entraîneurs cherchent à faire la même chose. Rien de plus », a concédé Joan Neves.
Exit donc une possible guerre des déclarations avec le Portugal, Luis Enrique ayant compris en septembre que tout cela n'avait aucune importance. On imagine bien que l'entraîneur du Paris Saint-Germain va seulement croiser les doigts pour que cette nouvelle trêve internationale ne tourne pas au carnage pour ses joueurs. Car avant la fin de l'année, il y aura encore des matchs internationaux en novembre prochain. Et même si le PSG est à l'aise en Ligue des champions, les champions d'Europe ne pourront pas éternellement réussir des miracles.
Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, appréciera le message envoyé par Luis Enrique, même si cela ne l'empêchera pas de faire les choix qui l'arrangent. Même si cela va contre l'intérêt du Paris Saint-Germain.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272732_0038
Premier League

Ang : Arsenal prend les commandes de la Premier League

om rowe prend la parole apres l affaire rabiot iconsport 258067 0312 397752
OM

« C’est difficile », Rowe dans le dur après l’OM

ce nouveau levier du barca personne ne l a vu venir laporta 5 397287
Liga

Le Barça giflé par le PSG, l'étonnante réaction du président

tv diawara galere ligue1 ne le lachera pas iconsport 267679 0543 398119
Info

Diawara plombé, Thierry Henry recalé, Ligue 1+ avoue tout

Fil Info

18:03
Ang : Arsenal prend les commandes de la Premier League
18:00
« C’est difficile », Rowe dans le dur après l’OM
17:30
Le Barça giflé par le PSG, l'étonnante réaction du président
17:00
Diawara plombé, Thierry Henry recalé, Ligue 1+ avoue tout
16:30
L’OM a vu juste, sa trouvaille cartonne au Maroc
16:10
FC Metz - OM : Les compos (17h sur Beinsports 1)
16:01
L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée
16:00
OL : Paulo Fonseca veut déjà signer un chèque pour ce joueur
15:30
Signer à Bordeaux, il était effrayé

Derniers commentaires

FC Metz - OM : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Je parle de règlement et des choses sans interprétation La chaussure ne part pas toute seule et il part au but donc c est rouge comme CJ Riley

FC Metz - OM : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Quand tu m auras montré a chaque match un attaquant qui se fait stopper illégalement par le dernier défenseur sans sanction Tu m expliqueras le rouge a Benatia et aussi le 2-ème jaune a Cornelius pour son expulsion des 8 secondes avec un attaquant adverse qui est a moins de 9 mètres 15 Le règlement doit être le même pour tout le monde ok surtout quand c est flagrant et sans interprétation

FC Metz - OM : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Mais je parle d'une façon plus globale sur les soucis de VAR et/ou d'arbitre. Tous les WE on voit des trucs de malade comme le match de l'OL contre Lille ou 2 joueurs (dont Fofana) ne doivent pas finir le match mais à les écouter, il n'y a rien voire même ca glisse comme contre Rennes avec notre super arbitre française qui nous sort cette phrase lunaire alors que le joueur peut se faire péter le tibia en 2.

FC Metz - OM : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Montre moi a tous les matchs ou l attaquant qui part au but est stoppé illégalement par le dernier défenseur sans même une faute ni rouge ok ? A Lyon CJ Riley est exclu et personne dit le contraire non ?

FC Metz - OM : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Mais les erreurs de la VAR et/ou des arbitres, il y en a à TOUS les matchs ou quasi et pas que pour ton OM et pas que lorsque c'est Turpin. Alors STOP la théorie du complot.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
7621301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading