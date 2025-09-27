PSG : Luis Enrique encore en tribunes

Comme face à l'Atalanta Bergame ou Lens ces derniers temps, Luis Enrique va de nouveau prendre place en tribune présidentielle ce samedi pour le match du PSG face à l'AJ Auxerre. Une habitude qui perdure donc pour l'entraîneur espagnol, lequel estime être mieux placé en hauteur pour analyser son équipe afin d'apporter des corrections à la mi-temps, puis d'assister à la seconde période depuis son banc.

Ligue 1 27 septembre 2025 à 21:05 Paris Saint Germain Zabarnyi 32 ' Lopes Beraldo 54 ' 2 0 Match terminé Auxerre Chronologie Composition Statistiques Carton jaune 88 ’ B. Barcola Paris Saint Germain Remplacement 87 ’ ENTRE A. Dioussé El Hadji Auxerre SORT E. Owusu Auxerre Remplacement 80 ’ ENTRE M. Jangeal Paris Saint Germain SORT K. Lee Paris Saint Germain Carton jaune 77 ’ R. Matondo Auxerre Voir Les Détails Complets Du Match