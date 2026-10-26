PSG : Luis Enrique sanctionne encore Digne
Lucas Digne

PSG : Luis Enrique sanctionne encore Digne

PSG
parEric Bethsy
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En difficulté pour son retour au Paris Saint-Germain, Lucas Digne voit sa situation empirer. Le latéral gauche n’est même plus considéré comme la doublure de Nuno Mendes. En l’absence du Portugais blessé, c’est Lucas Hernandez qui a pris l’avantage dans l’esprit de Luis Enrique.
Ça ne s’arrange pas pour Lucas Digne. Depuis son retour dans la capitale cet été, le latéral gauche du Paris Saint-Germain ne parvient pas à gagner les faveurs de Luis Enrique. A son faible temps de jeu s’ajoute une mise à l’écart lors du match face à l’AS Monaco (1-2) le 4 septembre dernier. Cette absence du groupe était venue sanctionner un manque d’implication constaté en interne où l’on accusait le Français de se contenter de son statut de remplaçant.

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Depuis, l’ancien joueur d’Aston Villa s’est repris, sans pour autant impressionner l’entraîneur parisien. En témoigne le choix du technicien qui, en l’absence de Nuno Mendes blessé, a choisi de titulariser Lucas Hernandez contre le FC Barcelone (4-2) la semaine dernière en Ligue des Champions. Pas de chance pour Lucas Digne, son compatriote buteur a crevé l’écran dans ses duels face à Lamine Yamal. Résultat, le journal L’Equipe estime que Luis Enrique a peut-être rétrogradé sa recrue estivale. Le latéral formé à Lille ne serait plus la doublure de Nuno Mendes, un statut qui pourrait désormais appartenir à Lucas Hernandez.
Ce serait un nouveau coup dur pour Lucas Digne qui risque de passer encore moins de temps sur les terrains. L’autre conséquence, c’est que l’homme aux 64 sélections en équipe de France s’éloignerait plus que jamais des plans du sélectionneur Zinédine Zidane, qui avait préféré tenter l’improbable pari Andy Diouf au lieu de convoquer le flop parisien. Si ça continue, le Paris Saint-Germain va finir par regretter sa première intention, lorsque les dirigeants avaient d’abord privilégié la signature d’un profil plus jeune pour concurrencer Nuno Mendes.
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