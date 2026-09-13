Diomandé fait tâche au Real, Rothen l’humilie

Préservé par José Mourinho depuis son arrivée, Yan Diomandé a fêté sa première titularisation de la saison, ce dimanche face au Rayo Vallecano. L’international ivoirien ne s’est toutefois pas mis en évidence.

Malgré la faible adversité que représentait le Rayo Vallecano, José Mourinho avait pris la décision de ne pas faire tourner son effectif samedi soir lors de la 5e journée de Liga au Santiago Bernabeu. L’entraîneur portugais a aligné son équipe-type… à une exception. Arda Güler était sur le banc au profit de Yan Diomandé, titulaire pour la première fois de la saison à droite de l’attaque merengue aux côtés de Jude Bellingham, Vinicius et Kylian Mbappé.

A domicile face à une faible équipe, l’Ivoirien avait une occasion en or de prouver sa valeur après son transfert record en provenance du RB Leipzig pour 125 millions d’euros hors bonus cet été. Yan Diomandé a raté le coche. Trop timoré et pas suffisamment juste techniquement, l’attaquant de 19 ans va rapidement devoir augmenter le niveau s’il ne veut pas vite être catalogué de flop selon Jérôme Rothen, qui a commenté la rencontre pour DAZN.

« Diomandé, il y a un monde d’écart avec tous les autres joueurs. Il va falloir prendre le temps car ils ont investi beaucoup d’argent pour le recruter. C’est sur qu’ils ne vont pas le juger au bout de cinq matchs. Je ne dis pas que c’est le flop de l’été, mais il va falloir qu’il progresse vite, très vite. Parce que dans ce qu’il nous a montré dans sa justesse technique, il y a beaucoup beaucoup trop de manques » a analysé l’ancien milieu offensif de l’AS Monaco et du Paris Saint-Germain, pas tendre avec Yan Diomandé.

Mourinho vole au secours de Diomandé

« Yan progresse, il a encore beaucoup à apprendre sur le plan tactique mais il possède un talent incroyable, très fort, il nous offre de nombreuses options » a analysé après la rencontre le Special One en conférence de presse. Un message d’encouragement bienvenu pour Diomandé, dont l’adaptation au Real Madrid prend logiquement un peu de temps. L’ailier ivoirien, sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2033, peut heureusement compter sur le soutien de son entraîneur José Mourinho.a analysé après la rencontre le Special One en conférence de presse. Un message d’encouragement bienvenu pour Diomandé, dont l’adaptation au Real Madrid prend logiquement un peu de temps.