Maintien assuré, l’OM en Ligue 2 c’est impossible

L’OM vit un début de saison complexe avec trois points en quatre matchs et trois défaites de suite contre Monaco, le Paris FC et Rennes. Une relégation en Ligue 2 semble néanmoins difficile à envisager.

Bruno Genesio savait que sa mission serait compliquée à la tête de l’Olympique de Marseille, avec une situation financière dramatique et une cure d’austérité énorme imposée par Frank McCourt. L’ancien entraîneur de Lille ne pensait pas que ce serait à ce point, avec de nombreux départs cet été (Greenwood, Aubameyang, Timber, Medina, Rulli, Balerdi)… pour aucune recrue en contrepartie. Sans surprise, le début de saison est laborieux avec seulement 3 points en 4 matchs et des défaites contre Monaco, le Paris FC et Rennes.

« L’OM ne va pas jouer le maintien. Ou alors il faudra apporter quelques éléments un peu plus solides qu’un classement après quatre journées pour soutenir cette théorie » estiment nos confrères avant d’ajouter. Les plus pessimistes évoquent déjà une possible relégation en Ligue 2 à la fin de la saison. Un catastrophisme dans lequel refuse de tomber Le Phocéen. Le média spécialisé sur l’OM se veut sérieux sur le sujet, estimant qu’une descente des Olympiens est tout simplement impossible dans cette Ligue 1 estiment nos confrères avant d’ajouter.

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« Depuis le début du championnat, Marseille n’a tout simplement pas affronté une seule formation correspondant au profil maintien mais que des candidats déclarés à l’Europe (…) Les nuances, ça existe. La situation actuelle ne fait plaisir à personne, et certainement pas à ceux qui se sont abonnés au Vélodrome en payant le tarif d’une équipe censée jouer les premiers rôles en Ligue 1. Mais force est de constater que, pour l’instant, le public fait son travail » note Le Phocéen, soulignant le soutien sans faille des supporters de l’OM pour le moment, en dépit des mauvais résultats de l’équipe.

Des difficultés qui risquent de perdurer jusqu’à la trêve internationale avec un déplacement à Besiktas en Europa League et la réception du PSG en Ligue 1. Au mois d’octobre en revanche, le calendrier semble plus abordable pour Marseille avec des matchs contre Troyes et Angers en Ligue 1. L’occasion sans doute pour Bruno Genesio d’amorcer une série positive pour enfin lancer une saison qui démarre mal.