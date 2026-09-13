Koundé

Le Barça a peur de tout perdre avec Koundé

Liga13 sept. , 14:00
parEric Bethsy
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Absent du meilleur onze du FC Barcelone cette saison, le Français Jules Koundé n’a plus les faveurs de son coach Hansi Flick. Le club catalan pense sérieusement à s’en séparer avant qu’il ne soit trop tard.
Hansi Flick est un entraîneur heureux. Depuis le début de la saison, le FC Barcelone marche sur l’eau et cartonne tous les adversaires qui se présentent. L’échec dans la tentative de recruter Julian Alvarez n’a absolument pas gêné les plans de l’Allemand. Ce samedi en conférence de presse, l’ancien coach du Bayern Munich a d’ailleurs confié qu’il disposait d’un effectif plus compétitif et plus équilibré que lors du précédent exercice. Mais en tant que perfectionniste, Hansi Flick voit évidemment une marge de progression, surtout en ce qui concerne le secteur défensif.

Koundé non retenu

Selon les informations d’El Nacional, le technicien ne serait pas contre les départs d’Alejandro Balde et de Jules Koundé. Le statut d’indésirable du latéral gauche n’était pas difficile à deviner puisque l’Espagnol n’a pas disputé un seul match cette saison. L’ancien cadre du FC Barcelone, critiqué pour son implication au quotidien, se retrouve désormais barré par le jeune Xavi Espart et le Portugais João Cancelo. Quant au Français, là encore, ce n’est pas vraiment une surprise dans la mesure où son nom alimentait déjà quelques rumeurs estivales.
Décevant la saison dernière, le défenseur central utilisé au poste de latéral droit a perdu sa place de titulaire au profit d’Eric Garcia. L’international tricolore a débuté les deux derniers matchs contre le FC Valence et le Feyenoord Rotterdam, sans pour autant marquer des points. Le Barça envisage donc de s’en séparer rapidement, si possible avant que sa cote ne commence à chuter. Dans l’idéal, les Blaugrana aimeraient récupérer les 50 millions d’euros investis sur l’ancien joueur du FC Séville en 2022. Un prix abordable à condition que Jules Koundé retrouve un meilleur niveau.
J. Koundé

J. Koundé

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regardes depuis qu'il est a lyon .. dans 60% des cas son premier changement est a la 75eme sinon c'est 1 a la 65eme 2 a la 75eme et des fois 1-2 entre la 85 et la 92eme ... c'est decidé a l'avance et a part si blessure c'est comme ca ... c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle notre effectif etait decimé en fevrier mars

OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

le milieu et l'attaque etait clairement paumé .. et meme si je trouve le 442 losange relativement agreable ... il ne fonctionne vraiment que lorsqu'on a la possession de balle . la dans ce schema tous les joueurs étaient sur 10-15m ca se marchait dessus

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J’adhère complètement à ton analyse. Trop peu ne parle de la dégringolade de Tolisso et Morton. Dans un 442, un milieu Nartey, Bistrup, Merah, Sulc aurait de la gueule et serait en tout cas dix fois plus dynamique que nos «  traine la grolle» actuels.

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Heureusement !!!! Ils ont le 2 ème budget de ligue 1 ....toutes autre places apres la 3 ème sera un échec.

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mouiai je me souviens pas de bcp de ballon donné correctement a openda .. d'ailleurs chergui a passé son temps a le jeter dans tous les sens .. il ne pouvait pas jouer sans se faire demonter .. pour moi c'est fonseca le probleme .. quand sa tactique de match fonctionne c'est souvent assez agreable a regarder mais quand ca fonctionne pas c'est souvent une purge monumentale

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