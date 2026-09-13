OL : La France perd Khalis Merah, l’Algérie jubile

Auteur d’une très belle saison avec l’OL en 2025-2026, Khalis Merah est suivi de près par la fédération algérienne, qui souhaite le convaincre de porter le maillot des Fennecs.

Profitant de l’importante cure d’austérité de l’Olympique Lyonnais la saison dernière, Khalis Merah s’est fait une place de choix dans la rotation de l’effectif de Paulo Fonseca. Utilisé à 32 reprises la saison dernière, le milieu de terrain de 19 ans formé dans le Rhône sera de nouveau appelé à rendre de fiers services à l’OL cette saison, d’autant que le trio Bidstrup-Tolisso-Morton n’envoie pas que des signaux positifs.

Le natif de Meyzieu, qui compte 6 sélections avec les U19 de l’équipe de France, va par ailleurs devoir prendre une décision pour son avenir international dans les mois qui viennent. Le site spécialisé Winwin confirme que l’Algérie souhaite le convaincre de porter le maillot des Fennecs . Et le forcing des Verts pourrait bien finir par payer selon le média spécialisé.

« Un échange aurait récemment eu lieu entre Walid Sadi, président de la FAF, et le père du joueur. Ce dernier aurait donné un accord de principe concernant une éventuelle représentation de l’Algérie par son fils » explique le média spécialisé. Winwin indique par ailleurs que la fédération algérienne de football ne souhaite pas précipiter les choses, laissant notamment le temps à Khalis Merah de bien revenir après sa blessure et de se concentrer sur sa progression.

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En interne au sein de la fédération algérienne, on estime néanmoins que le dossier est bien avancé et que l’équipe de France a de plus en plus de chances de perdre l’un de ses grands talents au milieu de terrain. Un coup dur si cela se confirme, même si Zinedine Zidane pourrait s’en mêler en contactant directement le joueur et son entourage pour lui demander d’attendre la France. Reste que l’Algérie pourrait offrir à Khalis Merah une place avec les A à très court terme. Ce qui n’est évidemment pas le cas des Bleus, au vu de la concurrence au milieu de terrain au sein de la sélection tricolore.