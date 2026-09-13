OL : La France perd Khalis Merah, l’Algérie jubile

OL : La France perd Khalis Merah, l’Algérie jubile

OL13 sept. , 13:30
parCorentin Facy
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Auteur d’une très belle saison avec l’OL en 2025-2026, Khalis Merah est suivi de près par la fédération algérienne, qui souhaite le convaincre de porter le maillot des Fennecs.
Profitant de l’importante cure d’austérité de l’Olympique Lyonnais la saison dernière, Khalis Merah s’est fait une place de choix dans la rotation de l’effectif de Paulo Fonseca. Utilisé à 32 reprises la saison dernière, le milieu de terrain de 19 ans formé dans le Rhône sera de nouveau appelé à rendre de fiers services à l’OL cette saison, d’autant que le trio Bidstrup-Tolisso-Morton n’envoie pas que des signaux positifs.
Le natif de Meyzieu, qui compte 6 sélections avec les U19 de l’équipe de France, va par ailleurs devoir prendre une décision pour son avenir international dans les mois qui viennent. Le site spécialisé Winwin confirme que l’Algérie souhaite le convaincre de porter le maillot des Fennecs. Et le forcing des Verts pourrait bien finir par payer selon le média spécialisé.
« Un échange aurait récemment eu lieu entre Walid Sadi, président de la FAF, et le père du joueur. Ce dernier aurait donné un accord de principe concernant une éventuelle représentation de l’Algérie par son fils » explique le média spécialisé. Winwin indique par ailleurs que la fédération algérienne de football ne souhaite pas précipiter les choses, laissant notamment le temps à Khalis Merah de bien revenir après sa blessure et de se concentrer sur sa progression.

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En interne au sein de la fédération algérienne, on estime néanmoins que le dossier est bien avancé et que l’équipe de France a de plus en plus de chances de perdre l’un de ses grands talents au milieu de terrain. Un coup dur si cela se confirme, même si Zinedine Zidane pourrait s’en mêler en contactant directement le joueur et son entourage pour lui demander d’attendre la France. Reste que l’Algérie pourrait offrir à Khalis Merah une place avec les A à très court terme. Ce qui n’est évidemment pas le cas des Bleus, au vu de la concurrence au milieu de terrain au sein de la sélection tricolore.
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Derniers commentaires

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le milieu et l'attaque etait clairement paumé .. et meme si je trouve le 442 losange relativement agreable ... il ne fonctionne vraiment que lorsqu'on a la possession de balle . la dans ce schema tous les joueurs étaient sur 10-15m ca se marchait dessus

OL : Bidstrup, le gros malaise à 10 ME de Lyon

J’adhère complètement à ton analyse. Trop peu ne parle de la dégringolade de Tolisso et Morton. Dans un 442, un milieu Nartey, Bistrup, Merah, Sulc aurait de la gueule et serait en tout cas dix fois plus dynamique que nos «  traine la grolle» actuels.

Maintien assuré, l’OM en Ligue 2 c’est impossible

Heureusement !!!! Ils ont le 2 ème budget de ligue 1 ....toutes autre places apres la 3 ème sera un échec.

OL : Openda ciblé après une prestation cataclysmique

mouiai je me souviens pas de bcp de ballon donné correctement a openda .. d'ailleurs chergui a passé son temps a le jeter dans tous les sens .. il ne pouvait pas jouer sans se faire demonter .. pour moi c'est fonseca le probleme .. quand sa tactique de match fonctionne c'est souvent assez agreable a regarder mais quand ca fonctionne pas c'est souvent une purge monumentale

OL : Fonseca jugé coupable après la purge au Paris FC

Ton commentaire ressemble trait pour trait à ce que j'avais lu ici à l'époque lorque tout le monde voulait la peau de Bruno Génésio. On connait tous la suite.

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