PSG : Luis Enrique a refusé Akliouche et Mora, la raison dévoilée

Le Paris Saint-Germain a pu compter sur ses Titis cette semaine en Ligue des champions. Avec de nombreux absents, Luis Enrique a dû recomposer son secteur offensif. Un choix qui a permis à Senny Mayulu de s’imposer. Le joueur a la confiance de son entraîneur avant même le mercato.

Buteur contre le FC Barcelone, Senny Mayulu voit sa cote exploser en ce moment. Le jeune attaquant de 19 ans gratte du temps de jeu en ce début de saison. Avec les nombreux blessés du côté du Paris Saint-Germain, le néo international U21 français marque déjà les esprits du côté de la capitale. Ce mercredi, il a livré une belle prestation contre le club catalan en Ligue des champions . Avec la confiance de Luis Enrique dans la poche, le natif du Blanc-Mesnil sait qu’il peut faire bouger la hiérarchie sur le secteur offensif parisien. Conscient de son talent, le technicien espagnol a refusé des noms proposés par Luis Campos cet été sur le mercato. L’objectif, laisser de la place à Senny Mayulu.

Luis Enrique refuse deux noms

Le journal l’Equipe dévoile ce mercredi que Luis Enrique a notamment refusé deux renforts cet été sur son front offensif. Pressenti du côté de la capitale française pendant plusieurs semaines, Maghnès Akliouche est finalement resté du côté de la Principauté. Le Monégasque aurait pu signer au PSG lors du mercato, mais Luis Enrique a refusé, tout comme le jeune Rodrigo Mora. L’offensif de 18 ans explose du côté du FC Porto. Le Portugais aurait pu également s’engager au sein de la capitale française, mais la place est et reste pour Senny Mayulu.

Un choix payant pour Luis Enrique qui conserve la confiance de ses joueurs. Une confiance rendue par ces derniers. Après avoir marqué en finale de Ligue des champions l’an passé face à l’Inter, le jeune titi parisien s’est offert une nouvelle réalisation de prestige ce mercredi à Barcelone. Et le temps de jeu ne va pas se réduire dans les prochaines semaines. Senny Mayulu a donc l’occasion de montrer encore plus à son entraîneur.