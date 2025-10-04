PSG : Le Real s'attaque à Désiré Doué

Arrivé de Rennes à l'été 2024, Désiré Doué a presque fait oublier Kylian Mbappé au PSG. Le jeune ailier français s'est imposé comme une valeur sûre au poste. Le Real Madrid le vise déjà au mercato, ne laissant pas insensible le jeune homme.

La saison 2024-2025 a été celle de l'explosion pour Désiré Doué. Formé à Rennes, le joueur de 20 ans n'a mis que quelques mois pour trouver ses marques à Paris. Le jeune ailier a eu un rôle prépondérant dans la saison historique du Paris Saint-Germain en Ligue 1 et en Ligue des champions. Sa première saison s'est conclue sur le bilan impressionnant de 16 buts et 14 passes décisives. De quoi l'intégrer rapidement en Equipe de France et le mettre sur les radars des gros clubs européens.

Doué fan du Real, le PSG en danger ?

Le Real Madrid fait partie des menaces les plus sérieuses pour le PSG. Les Merengue veulent enrôler Doué dès l'été prochain selon E-Noticies. Le média espagnol précise que le club dirigé par Florentino Perez a un grand coup à jouer dans ce dossier. Même si Désiré Doué se sent très bien à Paris où Luis Enrique le fait vite progresser, il rêve d'évoluer un jour au Real. La Maison Blanche le fascine depuis son enfance tout comme Kylian Mbappé qu'il a envie de côtoyer sur le terrain.

Ce duo français serait une aubaine pour Xabi Alonso, moins pour un autre duo Vinicius-Rodrygo. L'un des deux brésiliens devra être vendu pour payer le transfert de Doué. Rodrygo est plus en danger pour le moment. Conscient de l'intérêt de son rival madrilène, le PSG définira un prix de départ très élevé pour sa pépite qui dépassera sans doute les 100 millions d'euros. Mais, même si le Real paye ce montant, les dirigeants parisiens ne seront pas simples à convaincre. Ils ne lâchent jamais leurs stars au mercato et Désiré Doué fait déjà partie du gratin mondial malgré son jeune âge.