ICONSPORT_271641_0026

PSG : Le Real s'attaque à Désiré Doué

Mercato04 oct. , 8:00
parMehdi Lunay
3
Arrivé de Rennes à l'été 2024, Désiré Doué a presque fait oublier Kylian Mbappé au PSG. Le jeune ailier français s'est imposé comme une valeur sûre au poste. Le Real Madrid le vise déjà au mercato, ne laissant pas insensible le jeune homme.
La saison 2024-2025 a été celle de l'explosion pour Désiré Doué. Formé à Rennes, le joueur de 20 ans n'a mis que quelques mois pour trouver ses marques à Paris. Le jeune ailier a eu un rôle prépondérant dans la saison historique du Paris Saint-Germain en Ligue 1 et en Ligue des champions. Sa première saison s'est conclue sur le bilan impressionnant de 16 buts et 14 passes décisives. De quoi l'intégrer rapidement en Equipe de France et le mettre sur les radars des gros clubs européens.

Doué fan du Real, le PSG en danger ?

Le Real Madrid fait partie des menaces les plus sérieuses pour le PSG. Les Merengue veulent enrôler Doué dès l'été prochain selon E-Noticies. Le média espagnol précise que le club dirigé par Florentino Perez a un grand coup à jouer dans ce dossier. Même si Désiré Doué se sent très bien à Paris où Luis Enrique le fait vite progresser, il rêve d'évoluer un jour au Real. La Maison Blanche le fascine depuis son enfance tout comme Kylian Mbappé qu'il a envie de côtoyer sur le terrain.
Ce duo français serait une aubaine pour Xabi Alonso, moins pour un autre duo Vinicius-Rodrygo. L'un des deux brésiliens devra être vendu pour payer le transfert de Doué. Rodrygo est plus en danger pour le moment. Conscient de l'intérêt de son rival madrilène, le PSG définira un prix de départ très élevé pour sa pépite qui dépassera sans doute les 100 millions d'euros. Mais, même si le Real paye ce montant, les dirigeants parisiens ne seront pas simples à convaincre. Ils ne lâchent jamais leurs stars au mercato et Désiré Doué fait déjà partie du gratin mondial malgré son jeune âge.
D. Doue

D. Doue

FranceFrance Âge Attaquant

UEFA Nations League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs6
Buts4
Passes décisives5
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_272511_0114
PSG

PSG : Luis Enrique a refusé Akliouche et Mora, la raison dévoilée

ICONSPORT_272416_0129 (1)
OM

Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea

ICONSPORT_272612_0285
OL

15 joueurs concernés, alerte à l’OL

ICONSPORT_272084_0003
PSG

Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

Fil Info

13:00
PSG : Luis Enrique a refusé Akliouche et Mora, la raison dévoilée
12:40
Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea
12:20
15 joueurs concernés, alerte à l’OL
12:00
Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !
11:50
OM : Balerdi avec le groupe pour le match à Metz
11:30
Ligue 1+ s’attaque au dernier bastion de Canal+
11:01
PSG : Zaïre-Emery sur le départ pour 80 millions d’euros
10:40
Le Real s'offre une pépite, Chelsea veut tout annuler
10:20
L'Italie encore privée de Coupe du monde ?

Derniers commentaires

Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea

S'il ne baisse pas du niveau vu contre l'Ajax, voire s'il continue de progresser, ça serait une chance de le garder.

Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

Je ne comprends pas et ne comprendrai jamais l'intérêt pour une ville de posséder un stade de football abritant un Club professionnel. et ça devient carrément absurde quand le Club en question pèse 4,5 milliards et génère plus de 800 millions de CA.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

En même temps les clubs français se font régulièrement partouzer par les clubs espagnols, donc pour une fois que ça va dans le sens inverse...

OL : Pierre Ménès s'incline devant ce coup de génie à 32ME

Au passage, si toi aussi, tu pouvais fermer ta gueule une fois pour toute... Tu t'es suffisamment ridiculisé l'an passé, Essaye de grandir.

15 joueurs concernés, alerte à l’OL

c'est quand meme une sacré bonne recomposition du groupe a la baisse pour l'ol, bon travail effectué , une reduction des couts avec finalement un groupe restreint mais qui a l'air bien plus solide sur le terrain, bon travail de l'ol cet été, il faudra compter sur eux et c'est tant mieux. bravo!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
7621301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading