ICONSPORT_258753_0125 (2)

Le PSG provoque un scandale à 50 millions d'euros

PSG10 sept. , 17:00
parCorentin Facy
Durant tout l’été, le PSG et la Juventus Turin ont négocié le transfert de Randal Kolo Muani. Aucun accord n’a finalement été trouvé, et l’attaquant de l’équipe de France a pris la direction de Tottenham.
Le dossier Randal Kolo Muani a tenu en haleine les supporters de la Juventus Turin cet été. Et pour cause, après un prêt concluant lors de la seconde partie de saison dernière, l’international français avait affiché son envie de poursuivre sa carrière du côté de la Vieille Dame. Le PSG et la Juventus ont longtemps négocié un possible transfert, puis un prêt avec obligation d’achat. Les deux clubs ne se sont finalement jamais entendus, Paris exigeant un prêt payant de 5 millions d’euros et une option d’achat avoisinant les 50 à 55 millions d’euros.
Une somme totale trop élevée pour la Juve, qui a préféré utiliser cet argent pour faire venir deux joueurs, Edon Zhegrova et Loïs Openda. Du côté de la presse italienne, on hallucine encore du prix demandé pour Randal Kolo Muani. Le journaliste Carlo Nesti n’y a pas été de main morte sur Radio Sportiva, critiquant sévèrement la direction du PSG. « Cela me fait un peu rire de penser qu'ils ont demandé à la Juventus 50 millions pour Kolo Muani. Pensez-vous que Raspadori vaut moins de la moitié que le Français ? Je trouve cela absurde en y réfléchissant » s’est interrogé le journaliste italien, prenant en comparaison le transfert de Giacomo Raspadori de Naples à l’Atlético de Madrid pour seulement 22 millions d’euros.

Le PSG vivement critiqué en Italie

Le Paris Saint-Germain n’a pourtant rien fait de plus que défendre ses intérêts cet été dans le dossier Randal Kolo Muani. Mais l’attitude du club parisien ne passe pas en Italie, où l’on retiendra que la direction des Bleu et Rouge a tenté de gonfler le prix de l’international français. Au final, c’est Tottenham qui en a profité pour rafler le gros lot en récupérant l’ancien Nantais en prêt lors des dernières heures du mercato estival.
Articles Recommandés
ICONSPORT_267133_0034
OM

OM : Gouiri refuse une offre ahurissante du Bayern

lorient change d avis et envoie mandanda a la retraite iconsport 260406 0287 395136
Info

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

bruno cheyrou attend son cheque pour quitter l ol icon bap 230723 93 063 368009
OL

L’OL l’a zappé, il a une opportunité fantastique

ICONSPORT_268435_0268
Ligue 1

L1 : Hécatombe de blessures avant OM-Lorient

Fil Info

19:00
OM : Gouiri refuse une offre ahurissante du Bayern
18:53
C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière
18:40
L’OL l’a zappé, il a une opportunité fantastique
18:20
L1 : Hécatombe de blessures avant OM-Lorient
18:00
« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+
17:40
EdF : Tchouaméni va prendre cher, le Real savoure
17:20
Rabiot au Real Madrid, l'OM a tenté une dinguerie
16:40
Neuer revient pour sauver l’Allemagne
16:20
OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

Derniers commentaires

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

Bravo à lui pour sa carrière. Merci pour tout.

Gros ouf de soulagement à l’OL

L'impression de revenir à la fin des années 90 ^^

« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+

C'est la chaine des clubs qui mise sur les accès jusque là refusés par les clubs. Évidemment qu'il n'y aura rien de virulent. Il imaginait quoi le Pierrot-la-main-baladeuse ?

OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

Attention avec TM, les 2 tiers des "transferts" sont des prêts, des retours de prêts, des jeunes du CDF qui signent leur 1er contrat, etc..

OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

Lyonnais un jour Lyonnais toujours 💙❤️

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading