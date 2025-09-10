Le PSG provoque un scandale à 50 millions d'euros

Durant tout l’été, le PSG et la Juventus Turin ont négocié le transfert de Randal Kolo Muani. Aucun accord n’a finalement été trouvé, et l’attaquant de l’équipe de France a pris la direction de Tottenham.

Le dossier Randal Kolo Muani a tenu en haleine les supporters de la Juventus Turin cet été. Et pour cause, après un prêt concluant lors de la seconde partie de saison dernière, l’international français avait affiché son envie de poursuivre sa carrière du côté de la Vieille Dame. Le PSG et la Juventus ont longtemps négocié un possible transfert, puis un prêt avec obligation d’achat. Les deux clubs ne se sont finalement jamais entendus , Paris exigeant un prêt payant de 5 millions d’euros et une option d’achat avoisinant les 50 à 55 millions d’euros.

Une somme totale trop élevée pour la Juve, qui a préféré utiliser cet argent pour faire venir deux joueurs, Edon Zhegrova et Loïs Openda. Du côté de la presse italienne, on hallucine encore du prix demandé pour Randal Kolo Muani. Le journaliste Carlo Nesti n’y a pas été de main morte sur Radio Sportiva, critiquant sévèrement la direction du PSG. « Cela me fait un peu rire de penser qu'ils ont demandé à la Juventus 50 millions pour Kolo Muani. Pensez-vous que Raspadori vaut moins de la moitié que le Français ? Je trouve cela absurde en y réfléchissant » s’est interrogé le journaliste italien, prenant en comparaison le transfert de Giacomo Raspadori de Naples à l’Atlético de Madrid pour seulement 22 millions d’euros.

Le PSG vivement critiqué en Italie

Le Paris Saint-Germain n’a pourtant rien fait de plus que défendre ses intérêts cet été dans le dossier Randal Kolo Muani. Mais l’attitude du club parisien ne passe pas en Italie, où l’on retiendra que la direction des Bleu et Rouge a tenté de gonfler le prix de l’international français. Au final, c’est Tottenham qui en a profité pour rafler le gros lot en récupérant l’ancien Nantais en prêt lors des dernières heures du mercato estival.