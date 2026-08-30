L1 : L’OM humilié par Paris Brunner, Monaco prend la tête

2e journée de Ligue 1 :

Stade Louis-II.

AS Monaco - Olympique de Marseille : 2-0.

Buts : Brunner (13e, 54e) pour Monaco.

Grâce à un très gros match de Paris Brunner, l’AS Monaco a dominé l’Olympique de Marseille (2-0) pour s’emparer seul de la tête de la Ligue 1.

Leader du championnat à l’issue de la première journée, l’OM avait l'occasion de récupérer son précieux fauteuil ce dimanche soir du côté de Monaco. Mais pour cela, la bande de Bruno Genesio devait quand même dominer Monaco. Ce qui n’était pas vraiment le cas en première période, puisque l’ASM ouvrait la marque assez rapidement ! Sur un bon centre de Golovin, Paris Brunner se montrait plus prompt qu’Egan-Riley aux six mètres pour tromper De Lange d’une tête décroisée (1-0 à la 13e). L’attaquant allemand était ensuite proche d’un doublé, mais il voyait De Lange s’interposer (22e).

Partie remise, puisqu’au retour des vestiaires et après une occasion d’Abdallah côté marseillais (47e), l’ancienne pépite de Dortmund doublait la mise avec la manière. D’abord en résistant au retour de Kondogbia, puis en se jouant d’Egan-Riley d’un joli crochet avant d’ajuster De Lange du gauche (2-0 à la 54e). Du grand art qui permettait à Monaco de faire la course en tête.

En fin de match, l' OM réagissait par l'intermédiaire de Gouiri, mais la tentative de l'attaquant algérien était miraculeusement stoppée par Vanderson (80e), tout comme celle de Moumbagna dans le temps additionnel (90e+4). En manque de réussite et dominé par l’efficacité monégasque, l'OM tombait donc sur le Rocher.

Grâce à cette belle victoire dans le derby du Sud, Monaco s’empare seul de la tête de la Ligue 1 avec six points, soit deux unités de plus que le peloton des poursuivants, au sein duquel Marseille se classe huitième après une lourde redescente sur terre.