Brunner Monaco

L1 : L’OM humilié par Paris Brunner, Monaco prend la tête

Ligue 130 août , 22:41
parAlexis Rose
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2e journée de Ligue 1 :
Stade Louis-II.
AS Monaco - Olympique de Marseille : 2-0.
Buts : Brunner (13e, 54e) pour Monaco.
Grâce à un très gros match de Paris Brunner, l’AS Monaco a dominé l’Olympique de Marseille (2-0) pour s’emparer seul de la tête de la Ligue 1.
Leader du championnat à l’issue de la première journée, l’OM avait l'occasion de récupérer son précieux fauteuil ce dimanche soir du côté de Monaco. Mais pour cela, la bande de Bruno Genesio devait quand même dominer Monaco. Ce qui n’était pas vraiment le cas en première période, puisque l’ASM ouvrait la marque assez rapidement ! Sur un bon centre de Golovin, Paris Brunner se montrait plus prompt qu’Egan-Riley aux six mètres pour tromper De Lange d’une tête décroisée (1-0 à la 13e). L’attaquant allemand était ensuite proche d’un doublé, mais il voyait De Lange s’interposer (22e).
Partie remise, puisqu’au retour des vestiaires et après une occasion d’Abdallah côté marseillais (47e), l’ancienne pépite de Dortmund doublait la mise avec la manière. D’abord en résistant au retour de Kondogbia, puis en se jouant d’Egan-Riley d’un joli crochet avant d’ajuster De Lange du gauche (2-0 à la 54e). Du grand art qui permettait à Monaco de faire la course en tête.
En fin de match, l'OM réagissait par l'intermédiaire de Gouiri, mais la tentative de l'attaquant algérien était miraculeusement stoppée par Vanderson (80e), tout comme celle de Moumbagna dans le temps additionnel (90e+4). En manque de réussite et dominé par l’efficacité monégasque, l'OM tombait donc sur le Rocher.
Grâce à cette belle victoire dans le derby du Sud, Monaco s’empare seul de la tête de la Ligue 1 avec six points, soit deux unités de plus que le peloton des poursuivants, au sein duquel Marseille se classe huitième après une lourde redescente sur terre.
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Le titre est d'une nullité sans nom, il l'était aussi à l'OM et partout où il est passé, donc, ce titre est complètement provocateur.

Battu à Monaco, l’OM a un profil de barragiste

Tout comme je disais pour l'OL, qu'un grand club ne meurt pas, ça vaut aussi pour l'OM.

L'OL a trouvé le remplaçant de Fofana en L2

Il faut arrêter de dire que des joueurs de 17 ans ne jouent pas. À 17 ans tu es pas censé être titulaire indiscutable même si tu es bon.

Battu à Monaco, l’OM a un profil de barragiste

J'aime charrier l'OM, mais ça reste quand même un grand club français, et le voir chavirer comme ça fait peur quand tu vois les Girondins en régional ou Nantes en L2. Bien entendu l'OM n'en est pas là du tout, mais c'est la preuve que tout peut arriver. L'effectif fait peur et si 2 ou 3 départs arrivent, l'OM aura beaucoup de mal à être en 1ere partie de tableau. Car oui tu peux jouer avec les jeunes (même si l'OM n'a pas un très bon centre de formation), mais le public du Vélodrome peut être impitoyable et des jeunes dans un tel contexte avec une pression énorme comme toujours sur ce club, ça peut être explosif sur l'effectif qui va déjà être en stress vu le contexte. Amis marseillais, je ne saurais que trop vous conseiller d'être a fond derrière vos joueurs quelques soit les résultats

L1 : L’OM humilié par Paris Brunner, Monaco prend la tête

Inaceptable? Il a cramé 600m€ sur les pertes en 10 ans... Tu as mis combien de ta poche ?

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