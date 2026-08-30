PSG : Platini vote Kvaratskhelia au Ballon d'Or

Triple vainqueur du Ballon d’Or, Michel Platini estime que Khvicha Kvaratskhelia mériterait de remporter le si prestigieux trophée après sa belle saison dernière sous le maillot du Paris Saint-Germain.

En cette année 2026, la quête du Ballon d’Or semble plus incertaine que jamais. Souvent jouée d’avance, notamment durant l’époque Lionel Messi - Cristiano Ronaldo, la course au plus prestigieux trophée individuel du football mondial est plus ouverte que jamais. Il faut dire qu’à moins de deux mois de la cérémonie, prévue le 26 octobre prochain à Londres, aucun favori ne se détache.

Des stars comme Kylian Mbappé, Rodri ou Lamine Yamal font parties des têtes d'affiche après une belle Coupe du Monde 2026. Mais pour Michel Platini, c’est un joueur qui n’a pas disputé le Mondial qui fait office de candidat le plus crédible, à savoir Khvicha Kvaratskhelia. En même temps, l'ailier géorgien a réalisé une énorme saison dernière sous le maillot du PSG (10 buts, 7 passes décisives), et notamment en Ligue des Champions.

« Je mets une pièce sur Kvara pour le Ballon d’Or »

« C'est compliqué, parce qu'on a eu, pendant dix ans, une génération Messi-Ronaldo-Ronaldo-Messi... Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, on l'a vu l'année dernière. Alors je ne vais pas dire un nom : je pense que celui qui est le plus efficace, c'est Kylian (Mbappé). Celui qui est très important pour une équipe, on l'a vu, c'est Rodri, il a fait une très belle Coupe du Monde. Le plus fabuleusement footballeur, c'est Lamine Yamal. Celui qui a tout gagné, c'est Fabian Ruiz... donc ça fait quatre. Mais je mettrais une petite pièce sur le joueur du Paris Saint-Germain, Kvara. Je pense qu'il a fait gagner la Coupe d'Europe au Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je mets une petite pièce, je n'ai pas dit que c'était mon favori, mais je mets une petite pièce sur lui. Il y a quatre ou cinq joueurs qui le méritent... Kylian Mbappé a fait une saison formidable, il a été meilleur buteur partout, malheureusement ils diront qu'il n'a rien gagné. Après, il y a les autres qui ont gagné beaucoup de choses mais qui n'ont pas été meilleurs buteurs… », a lancé, sur Canal+, Platini, qui espère que Paris aura la chance d’avoir un nouveau Ballon d’Or après Ousmane Dembélé en 2025.