PSG : Platini vote Kvaratskhelia au Ballon d'Or

Le titre est d'une nullité sans nom, il l'était aussi à l'OM et partout où il est passé, donc, ce titre est complètement provocateur.
Tout comme je disais pour l'OL, qu'un grand club ne meurt pas, ça vaut aussi pour l'OM.
Il faut arrêter de dire que des joueurs de 17 ans ne jouent pas. À 17 ans tu es pas censé être titulaire indiscutable même si tu es bon.
J'aime charrier l'OM, mais ça reste quand même un grand club français, et le voir chavirer comme ça fait peur quand tu vois les Girondins en régional ou Nantes en L2. Bien entendu l'OM n'en est pas là du tout, mais c'est la preuve que tout peut arriver. L'effectif fait peur et si 2 ou 3 départs arrivent, l'OM aura beaucoup de mal à être en 1ere partie de tableau. Car oui tu peux jouer avec les jeunes (même si l'OM n'a pas un très bon centre de formation), mais le public du Vélodrome peut être impitoyable et des jeunes dans un tel contexte avec une pression énorme comme toujours sur ce club, ça peut être explosif sur l'effectif qui va déjà être en stress vu le contexte. Amis marseillais, je ne saurais que trop vous conseiller d'être a fond derrière vos joueurs quelques soit les résultats
Inaceptable? Il a cramé 600m€ sur les pertes en 10 ans... Tu as mis combien de ta poche ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
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|3
|2
|1
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|1
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|2
|3
|2
|1
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|1
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|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
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|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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