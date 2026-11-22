Le PSG se retrouve dans une situation délicate après la blessure de longue durée de Désiré Doué. Le club de la capitale réfléchit sérieusement à la possibilité de recruter un nouveau joueur lors du prochain mercato hivernal.

Le Paris Saint-Germain a battu Nice ce samedi en Ligue 1 , mais cette victoire a été assombrie par la blessure de Désiré Doué. À l'instar de Khvicha Kvaratskhelia, l'international français souffrirait d'une rupture des ligaments croisés du genou. L'ancien joueur du Stade Rennais devrait ainsi être éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Une situation qui pousse les dirigeants parisiens à s'interroger sur l'opportunité de recruter un nouvel élément offensif dès cet hiver. Si Luis Campos était encore réticent à cette idée il y a quelques semaines, sa position aurait désormais évolué.

Luis Campos a une nouvelle mission au PSG

Ces dernières heures, L'Équipe indique en effet que le conseiller sportif portugais du Paris Saint-Germain serait désormais à la recherche d'un nouveau renfort. Il devra toutefois composer avec plusieurs contraintes, notamment financières, lors d'un mercato hivernal où les clubs se montrent généralement peu enclins à laisser partir leurs meilleurs éléments. Le profil recherché devra également répondre aux exigences de Luis Enrique, réputé particulièrement sélectif concernant les joueurs susceptibles de rejoindre son effectif. Luis Campos devra donc avancer avec prudence, même si la nécessité de renforcer le secteur offensif parisien semble désormais de plus en plus évidente.

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Les absences de Kvaratskhelia et de Doué représenteraient des pertes importantes pour le PSG, qui pourrait rapidement se retrouver limité sur les ailes. La réception de l'AS Roma en Ligue des champions approche déjà et les Parisiens devront se méfier de cette formation italienne, actuellement en confiance et déterminée à réaliser un résultat au Parc des Princes. D'autant que le club de la capitale devra composer avec un effectif de plus en plus diminué.