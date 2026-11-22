PSG : L'après-Dembélé se prépare, Cherki est concerné

Foot01, arrêtez de colporter les fake news made in El Nacional et Fichajes et autres merdias espagnols. Cherki était tout près de signer au PSG il y a deux ans (et non pas il y a quelques mois) et avait fait volte-face. Depuis, le PSG n'en veut plus et a déjà démenti les rumeurs (surtout espagnoles) qui disaient qu'il est intéressé par Cherki.