L'OM claque 40 ME pour un top et deux flops

Très actif l’été dernier, l’OM va subir cet été certaines conséquences des deals réalisés par Pablo Longoria et Medhi Benatia il y a un an. Franck McCourt se prépare déjà à lâcher près de 40 millions d’euros.

Comme souvent, été a rimé avec chantier à l’Olympique de Marseille il y a huit mois. Medhi Benatia et Pablo Longoria ont de nouveau tout changé ou presque en bâtissant avec Roberto De Zerbi un effectif tout neuf. Parmi les joueurs recrutés, cinq joueurs sont arrivés sous la forme d’un prêt avec une option d’achat. En ce qui concerne Arthur Vermeeren et Benjamin Pavard, l’OM n’a aucune obligation de les recruter à la fin de la saison. Cela tombe bien, le Belge n’a jamais réussi à s’imposer et son option d’achat était très importante (20 millions d’euros). En ce qui concerne Benjamin Pavard, plus difficile de savoir ce que Marseille décidera en fin de saison.

L’international français souffle le chaud, puis le très froid… et il est de nouveau en odeur de sainteté ces dernières semaines. Son option d’achat est fixée à 15 millions d’euros et l’OM n’a pas encore tranché son cas. En revanche, comme l’indique le compte X Informa Treize, trois joueurs vont être automatiquement recrutés par l’Olympique de Marseille dès la fin de la saison. Il s’agit de Timothy Weah (14 millions d’euros), d’Hamed Junior Traoré (8 millions d’euros) et de Facundo Medina (18 millions d’euros).

Weah, la vraie satisfaction de la saison

Au total, l’OM va payer 40 millions d’euros pour convertir ces trois prêts en transferts secs suite aux accords négociés l’été dernier avec la Juve, Bournemouth et Lens. Frank McCourt risque de grimacer, d’autant que sur les trois joueurs que l’Olympique de Marseille doit acheter, seulement l’un d’entre eux s’est imposé comme un titulaire indiscutable. On parle bien sûr ici de Timothy Weah, qui fait clairement partie du top 3 des meilleurs joueurs de la saison à l’OM.

Medina et Traoré, par ici la sortie ?

On ne peut pas en dire autant de Traoré, blessé durant toute la première saison et simple doublure de Paixao, ni de Medina, lui aussi sur le flanc pendant de longs mois avant de revenir sans pour autant s’imposer comme un élément fort à ce jour. La question est maintenant de savoir si les dirigeants olympiens conserveront ces trois joueurs dans l’effectif cet été ou si, malgré la levée de leur option d’achat, Traoré et Medina feront l’objet de négociations pour un départ du club en cas de belle offre. Ce week-end, on apprenait notamment que le défenseur argentin était la cible de clubs turcs.