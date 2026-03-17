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L'OM claque 40 ME pour un top et deux flops

OM17 mars , 15:00
parCorentin Facy
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Très actif l’été dernier, l’OM va subir cet été certaines conséquences des deals réalisés par Pablo Longoria et Medhi Benatia il y a un an. Franck McCourt se prépare déjà à lâcher près de 40 millions d’euros.
Comme souvent, été a rimé avec chantier à l’Olympique de Marseille il y a huit mois. Medhi Benatia et Pablo Longoria ont de nouveau tout changé ou presque en bâtissant avec Roberto De Zerbi un effectif tout neuf. Parmi les joueurs recrutés, cinq joueurs sont arrivés sous la forme d’un prêt avec une option d’achat. En ce qui concerne Arthur Vermeeren et Benjamin Pavard, l’OM n’a aucune obligation de les recruter à la fin de la saison. Cela tombe bien, le Belge n’a jamais réussi à s’imposer et son option d’achat était très importante (20 millions d’euros). En ce qui concerne Benjamin Pavard, plus difficile de savoir ce que Marseille décidera en fin de saison.
L’international français souffle le chaud, puis le très froid… et il est de nouveau en odeur de sainteté ces dernières semaines. Son option d’achat est fixée à 15 millions d’euros et l’OM n’a pas encore tranché son cas. En revanche, comme l’indique le compte X Informa Treize, trois joueurs vont être automatiquement recrutés par l’Olympique de Marseille dès la fin de la saison. Il s’agit de Timothy Weah (14 millions d’euros), d’Hamed Junior Traoré (8 millions d’euros) et de Facundo Medina (18 millions d’euros).

Weah, la vraie satisfaction de la saison

Au total, l’OM va payer 40 millions d’euros pour convertir ces trois prêts en transferts secs suite aux accords négociés l’été dernier avec la Juve, Bournemouth et Lens. Frank McCourt risque de grimacer, d’autant que sur les trois joueurs que l’Olympique de Marseille doit acheter, seulement l’un d’entre eux s’est imposé comme un titulaire indiscutable. On parle bien sûr ici de Timothy Weah, qui fait clairement partie du top 3 des meilleurs joueurs de la saison à l’OM.

Medina et Traoré, par ici la sortie ?

On ne peut pas en dire autant de Traoré, blessé durant toute la première saison et simple doublure de Paixao, ni de Medina, lui aussi sur le flanc pendant de longs mois avant de revenir sans pour autant s’imposer comme un élément fort à ce jour. La question est maintenant de savoir si les dirigeants olympiens conserveront ces trois joueurs dans l’effectif cet été ou si, malgré la levée de leur option d’achat, Traoré et Medina feront l’objet de négociations pour un départ du club en cas de belle offre. Ce week-end, on apprenait notamment que le défenseur argentin était la cible de clubs turcs.

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L'OM claque 40 ME pour un top et deux flops

je ne trouve pas que ce sont 2 flops. ils ont ete blessé, et on connait deja les qualités de Medina Traoré a eu aussi une bonne periode, mais ne joue pas assez. donc pour moi ce ne sont pas des flops

L'OM claque 40 ME pour un top et deux flops

Traoré remplaçant de Paixao, ça fera l'affaire. Pour 7M c'est correct. Weah fait le taf donc pas de pb. Quant à Médina, il fera le taf dans une défense à 2 DC, pas 3. Tout dépendra 1) de notre classement final, C1 ou pas C1 2) de la tactique que voudra mettre en place Beye , à 3 ou 4 derrière. Mais ça fait quand même 3 joueurs pour l'effectif de l'année prochaine. C'est fini le mercato made in Longoria... Le milieu sera notre principal chantier de toute façon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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