TV : Les présidents de Ligue 1 unis pour faire revenir Canal+ ?

A moins d’une très grosse surprise, la saison 2026-2027 du championnat de France sera diffusée sur Ligue1+. La porte à un retour de Canal+ reste ouverte mais pour cela, les présidents de clubs doivent se mettre d’accord.

La saison prochaine, les choses vont un peu évoluer pour suivre la Ligue 1 à la télévision. Actuel diffuseur du match du samedi à 17 heures, BeInSports n’aura plus aucun match . C’est la chaîne de la LFP, à savoir Ligue1+, qui va récupérer cette affiche et qui va par conséquent proposer 100% des matchs. La programmation des journées est également susceptible d’évoluer et il n’est pas impossible que le multiplex du samedi soir fasse son grand retour.

Le prix de l’abonnement à Ligue1+ a également de fortes chances d’augmenter. Il pourrait passer de 15 euros actuellement à 20 euros dans le futur en raison du match supplémentaire proposé par la chaîne. Interrogé sur sa chaîne YouTube au sujet de la situation du football français, Pierre Ménès a néanmoins expliqué que si tous les clubs de Ligue 1 parvenaient à se mettre d’accord, un retour de Canal+ était toujours envisagé. Encore faut-il que les 18 clubs parlent d’une seule et unique voix, ce qui semble pour l’instant difficile à envisager.

« J’ai vu la tribune signée par sept clubs français pour une réforme du football français. Je n’ai pas trouvé ça hyper constructif. J’ai bien compris qu’ils en avaient marre de Labrune et de sa clique. Je pense que l’on est tous d’accord là-dessus. Mais je n’ai pas vu beaucoup de propositions non plus… Il n’y a que sept clubs qui ont signé, ça veut quand même dire qu’il y en a onze qui n’ont pas signé. Les mecs entre eux n’arrivent pas à s’entendre… » explique Pierre Ménès avant de poursuivre.

« Par exemple, tout le monde gueule sur l’arbitrage mais les présidents ne sont pas foutus de faire une action commune pour faire progresser l’arbitrage. C’est un exemple comme tant d’autres. Ils ne sont pas foutus non plus de se mettre en rangs serrés et de se dire on va tous aller voir Canal+. Parce que je suis persuadé que la solution pour sortir le foot français du bourbier, ce ne peut être que Canal+ » a analysé l’ancien journaliste de la chaîne cryptée, certain que la Ligue 1 pourrait faire son grand retour sur les antennes de Canal+ à l’avenir. Mais pour cela, les dix-huit présidents de clubs doivent s’entendre et agir ensemble. Ce qui n’est pour l’instant pas le cas.