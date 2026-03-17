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Olivier Giroud

Trop c'est trop, le LOSC n'en peut plus de Giroud

LOSC17 mars , 15:30
parHadrien Rivayrand
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Olivier Giroud connaît pas mal de difficultés sous les couleurs du LOSC cette saison. Certains observateurs aimeraient que les Dogues se séparent déjà de l’ancien joueur d’Arsenal.
Le LOSC avait fait le pari Olivier Giroud l’été dernier. Le retour en Ligue 1 du champion du monde 2018 était évidemment un événement. S’il avait connu des débuts plutôt convaincants à Lille, Giroud peine depuis quelque temps à s’imposer sur le terrain. Les Dogues ont pourtant besoin de valeurs sûres, surtout en attaque, pour terminer cet exercice de la meilleure des manières. Pour certains observateurs, le LOSC devrait sérieusement songer à tourner la page Giroud dès l’été prochain. Ce n’est pas Jean-Louis Tourre qui dira le contraire.

Giroud, ça doit s'arrêter ? 

Sur l’antenne de RMC, le journaliste n’y est en effet pas allé de main morte avec le champion du monde 2018 :
« À la réflexion, l’histoire entre Giroud et le LOSC doit s’arrêter à la fin de la saison. On ne peut pas dire que ça soit une grande réussite sur le plan sportif. Et en plus de ça, on disait qu’il faisait briller les autres, mais ce n’est pas le cas. Lille a vraiment du mal offensivement. Et puis je trouve qu’il a pris ce qu’il avait à prendre… (…) Les stades de Ligue 1 l’acclament, et c’est bien pour lui après ce qu’il a connu.
Je ne voudrais pas qu’il fasse l’année de trop… (…) Il faut s’arrêter là, même pour Lille. Giroud n’est pas un profil qui réussit les 30 dernières minutes d’un match. Il doit commencer parce que c’est un diesel, et ça empêche l’éclosion d’autres joueurs. »

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Reste à savoir ce qui sera décidé dans les semaines à venir. Olivier Giroud a encore un contrat au LOSC qui court jusqu’en juin prochain, et une discussion aura lieu avec la direction lilloise. Il lui revient de profiter des derniers mois qui lui restent dans le nord de la France. Les Dogues peuvent encore croire à une place dans le top 4 de la Ligue 1 et conservent une petite chance en Ligue Europa, malgré leur retard face à Aston Villa.
En attendant, Olivier Giroud a déjà annoncé qu'il devrait être consultant sur quelques matchs du mondial, pour M6 notamment.
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je ne trouve pas que ce sont 2 flops. ils ont ete blessé, et on connait deja les qualités de Medina Traoré a eu aussi une bonne periode, mais ne joue pas assez. donc pour moi ce ne sont pas des flops

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Traoré remplaçant de Paixao, ça fera l'affaire. Pour 7M c'est correct. Weah fait le taf donc pas de pb. Quant à Médina, il fera le taf dans une défense à 2 DC, pas 3. Tout dépendra 1) de notre classement final, C1 ou pas C1 2) de la tactique que voudra mettre en place Beye , à 3 ou 4 derrière. Mais ça fait quand même 3 joueurs pour l'effectif de l'année prochaine. C'est fini le mercato made in Longoria... Le milieu sera notre principal chantier de toute façon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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