Trop c'est trop, le LOSC n'en peut plus de Giroud

Olivier Giroud connaît pas mal de difficultés sous les couleurs du LOSC cette saison. Certains observateurs aimeraient que les Dogues se séparent déjà de l’ancien joueur d’Arsenal.

Le LOSC avait fait le pari Olivier Giroud l’été dernier. Le retour en Ligue 1 du champion du monde 2018 était évidemment un événement. S’il avait connu des débuts plutôt convaincants à Lille, Giroud peine depuis quelque temps à s’imposer sur le terrain. Les Dogues ont pourtant besoin de valeurs sûres, surtout en attaque, pour terminer cet exercice de la meilleure des manières. Pour certains observateurs, le LOSC devrait sérieusement songer à tourner la page Giroud dès l’été prochain. Ce n’est pas Jean-Louis Tourre qui dira le contraire.

Giroud, ça doit s'arrêter ?

Sur l’antenne de RMC, le journaliste n’y est en effet pas allé de main morte avec le champion du monde 2018 :

« À la réflexion, l’histoire entre Giroud et le LOSC doit s’arrêter à la fin de la saison. On ne peut pas dire que ça soit une grande réussite sur le plan sportif. Et en plus de ça, on disait qu’il faisait briller les autres, mais ce n’est pas le cas. Lille a vraiment du mal offensivement. Et puis je trouve qu’il a pris ce qu’il avait à prendre… (…) Les stades de Ligue 1 l’acclament, et c’est bien pour lui après ce qu’il a connu.

Je ne voudrais pas qu’il fasse l’année de trop… (…) Il faut s’arrêter là, même pour Lille. Giroud n’est pas un profil qui réussit les 30 dernières minutes d’un match. Il doit commencer parce que c’est un diesel, et ça empêche l’éclosion d’autres joueurs. »

Reste à savoir ce qui sera décidé dans les semaines à venir. Olivier Giroud a encore un contrat au LOSC qui court jusqu’en juin prochain, et une discussion aura lieu avec la direction lilloise. Il lui revient de profiter des derniers mois qui lui restent dans le nord de la France. Les Dogues peuvent encore croire à une place dans le top 4 de la Ligue 1 et conservent une petite chance en Ligue Europa, malgré leur retard face à Aston Villa.

En attendant, Olivier Giroud a déjà annoncé qu'il devrait être consultant sur quelques matchs du mondial, pour M6 notamment.