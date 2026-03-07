ASSE : Bientôt une arrivée majeure qui changera tout

L'ASSE est plus que jamais bien partie pour remonter en Ligue 1 à l'issue de la saison. Les Verts veulent continuer leur progression, que ce soit sur le terrain ou en dehors.

Depuis l'arrivée de Philippe Montanier, tout va bien pour l' AS Saint-Étienne . Le club stéphanois est revenu dans les deux premières places du classement de Ligue 2 et peut donc légitimement croire à une montée dans l'élite dans quelques mois. Pour cela, les Verts devront se montrer réguliers et s'appuyer sur une belle force collective. Par ailleurs, en interne, la direction devra faire le nécessaire afin de stabiliser financièrement le club et lui assurer un avenir pérenne au plus haut niveau.

L'ASSE voit grand pour son avenir

Comme rapporté ces dernières heures par Peuple Vert, l’ASSE s’est en effet fixée comme objectif le recrutement d’un nouveau Responsable administratif et financier (RAF). L’ambition est très claire pour les Stéphanois : s’attacher les services d’un spécialiste qui conduira les missions financières et contribuera activement au renouveau du club du Forez. Sur LinkedIn, l’ASSE a notamment publié une annonce dans laquelle on peut lire :

« Au sein d’un groupe de 250 collaborateurs, le RAF a pour mission principale d’assurer la fiabilité de l’information financière, l’optimisation des processus et outils, le respect des obligations légales, ainsi que le management d’une équipe de trois personnes. Il/elle travaille en étroite collaboration avec le DAF et le contrôle de gestion pour garantir une gestion financière rigoureuse et proactive ».

En attendant de savoir qui viendra rejoindre les Verts dans cette nouvelle mission, le club devra faire le travail sur le terrain afin de continuer à jouer les premiers rôles en Ligue 2. Ce samedi, l'AS Saint-Étienne sera aux prises avec le Red Star à domicile. Un concurrent direct qu’il faudra écarter pour continuer à rêver plus grand en championnat.