OM : Habib Beye dévoile son groupe contre Toulouse

Le PSG trompé sur la marchandise, Dro prend cher

Les matchs c'est aussi une histoire de contexte, le cadeau de WZE sur le 1er but nous met dedans. Derrière on fait que courir derrière le score, se découvrir et vendanger devant. Je l'ai trouvé intéressant le Dro hier, j'attend pas de lui qu'il débloque un match mais OUI il doit muscler son jeu il saute à chaque contact. Les vrais "fraudes" hier c'est WZE, Kvara et Doué. Barcola dans son nouveau rôle est plutôt pas mal, il a encore sa maladresse mais il propose beaucoup au moins.