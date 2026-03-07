Une énorme chute pour l'OL, Govou prévient

Euh… pour le moment, à partir du moment où on s’occupe de lui, ça brille beaucoup moins. Mais comme tu dis, il faut lui laisser le temps pour voir s’il passe le cut… 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Heureusement qu’il y a une exception de tps en tps mais ça reste rare. Vous en avez sortis quelques uns félicitations mais tout les 10 ans ou plus c’est pas top
Monaco a su faire un pressing defensif haut et a bien superturber Paris qui a perdu des ballons betement.Il va falloir plus de rigueur derriere et tirer devant.
Safonov fait 2 supers arrets et les 2 buts sont offerts par la defense ,le 3eme la balle est deviee sinon il l'arrete .Arrete de le critiquer ,il faut être serieux
Il n'a pas le volume de jeu pour etre titulaire dans ce genre de match.Il est bouffé physiquement
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
Loading
Chaque semaine, Sidney Govou, le septuple champion de France, analyse l’actualité de l’OL pour Le Progrès. Il fait ici le point après l’élimination par Lens en coupe de France. l.leprogres.fr/nuk