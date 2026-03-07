ICONSPORT_261406_1750

Une énorme chute pour l'OL, Govou prévient

OL07 mars , 10:30
parMehdi Lunay
2
Eliminé de la coupe de France par Lens, Lyon a vécu sa troisième désillusion consécutive en 10 jours. Brillants en début d'année 2026, les Gones ont perdu le fil avec les blessures. Sidney Govou craint un possible effondrement de son club de cœur.
Le groupe de Paulo Fonseca conserve sa bonne humeur et sa solidarité devant les caméras, pourtant l'Olympique Lyonnais a tout pour être déprimé. Les Gones viennent de subir deux défaites en Ligue 1 contre Strasbourg et Marseille ainsi qu'une élimination en coupe de France contre Lens. Pour ne rien arranger, l'infirmerie se remplit sans cesse en ce moment. L'OL est sous pression avant un enchaînement difficile avec le Paris FC, Le Havre, Monaco en championnat et la double confrontation contre le Celta Vigo en Ligue Europa.

Lyon inquiète grandement Govou

Une séquence terrible pendant laquelle Lyon peut tout perdre : son rêve de sacre européen en C3 et sa place sur le podium. Mis sous pression par Marseille, Rennes, Lille et désormais Monaco, l'OL pourra t-il se relancer dans les prochains jours ? Rien n'est moins sûr pour Sidney Govou. Pessimiste, l'ancien joueur de la maison rhodanienne craint déjà une forte chute au classement si les Gones ne trouvent pas les ressorts mentaux nécessaires.
« C’est le troisième match consécutif perdu par l’OL, on ne peut pas l’occulter. Il faut faire attention à ne pas basculer du mauvais côté. Ce genre de match, l’OL les gagnait en championnat ces derniers temps, même si le contenu n’était pas toujours très bon. Il faut maintenant préparer tous les matchs comme des matchs de coupe, même en championnat », a confié au Progrès le consultant de Canal+. De quoi désespérer les supporters lyonnais même si l'OL réalise déjà une saison miraculeuse au vu de son été chaotique. Ils n'étaient pas nombreux à placer Lyon dans le top 5 de Ligue 1 en août dernier.
2
