100 ME pour Barcola, le PSG est chaud

Le PSG sait que certaines de ses stars seront courtisées l’été prochain lors du mercato. C’est notamment le cas de Bradley Barcola, dont l’avenir dans la capitale reste incertain.

Le Paris Saint-Germain a encore une belle fin de saison à disputer. En fonction des résultats, une stratégie sera mise en place pour le prochain mercato estival. Une chose est déjà sûre : Luis Enrique ne souhaite pas bouleverser son effectif. Pour autant, les aléas du marché des transferts laissent toujours place à des surprises.

Le PSG souhaite plus que jamais enchaîner les prolongations de contrat. Bradley Barcola fait partie des joueurs actuellement en négociations pour étendre son bail dans la capitale. Mais le dossier traîne, et plusieurs clubs européens comptent bien en profiter. C’est notamment le cas de Manchester City.

Barcola, City lance l'assaut

Selon les informations de Fichajes, les Skyblues pourraient en effet passer à l’action dans les prochaines semaines pour tenter de s’attacher les services de Barcola. Pep Guardiola est un grand admirateur du profil de l’ancien Lyonnais et souhaite en faire une priorité. Manchester City envisage même de formuler une offre avoisinant les 100 millions d’euros pour convaincre les champions d’Europe. Le média précise que le Paris Saint-Germain pourrait se montrer ouvert à des négociations en cas d’offre très élevée.

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En attendant d’en savoir plus sur son avenir, Bradley Barcola peut encore briller en cette fin de saison avec le Paris Saint-Germain. Ce mardi soir, en Ligue des champions, l’ailier parisien aura à cœur de marquer les esprits. D’autant qu’il est en grande forme dans la compétition, lui qui avait notamment fait très mal à la défense de Chelsea en huitièmes de finale.