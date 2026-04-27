Bradley Barcola buteur avec le PSG
L'avenir de Barcola au PSG est en jeu

100 ME pour Barcola, le PSG est chaud

PSG27 avr. , 8:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG sait que certaines de ses stars seront courtisées l’été prochain lors du mercato. C’est notamment le cas de Bradley Barcola, dont l’avenir dans la capitale reste incertain.
Le Paris Saint-Germain a encore une belle fin de saison à disputer. En fonction des résultats, une stratégie sera mise en place pour le prochain mercato estival. Une chose est déjà sûre : Luis Enrique ne souhaite pas bouleverser son effectif. Pour autant, les aléas du marché des transferts laissent toujours place à des surprises.
Le PSG souhaite plus que jamais enchaîner les prolongations de contrat. Bradley Barcola fait partie des joueurs actuellement en négociations pour étendre son bail dans la capitale. Mais le dossier traîne, et plusieurs clubs européens comptent bien en profiter. C’est notamment le cas de Manchester City.

Barcola, City lance l'assaut 

Selon les informations de Fichajes, les Skyblues pourraient en effet passer à l’action dans les prochaines semaines pour tenter de s’attacher les services de Barcola. Pep Guardiola est un grand admirateur du profil de l’ancien Lyonnais et souhaite en faire une priorité. Manchester City envisage même de formuler une offre avoisinant les 100 millions d’euros pour convaincre les champions d’Europe. Le média précise que le Paris Saint-Germain pourrait se montrer ouvert à des négociations en cas d’offre très élevée.

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En attendant d’en savoir plus sur son avenir, Bradley Barcola peut encore briller en cette fin de saison avec le Paris Saint-Germain. Ce mardi soir, en Ligue des champions, l’ailier parisien aura à cœur de marquer les esprits. D’autant qu’il est en grande forme dans la compétition, lui qui avait notamment fait très mal à la défense de Chelsea en huitièmes de finale.
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Derniers commentaires

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

A côté de toi, tout le monde est un génie.^^

OL : Endrick prolongé, il répond

Un gars qui est décisif 16 fois en a peine 4 mois , on peut considérer qu'il cartonne non ? Oui 16 fois car le peno provoqué n'est pas comptabilisé et la frappe côté gche repoussé par le gardien et avec Tolisso qui pousse le ballon dans la cage non plus mais c'est lui qui est à l'origine du but Et il faut imaginer que si on est en LDC , il aura sûrement 2 ou 3 coéquipiers encore meilleurs autour de lui à la place de Yaremchuk Tessman et AMN, voir .... Tagliafico et Abner donc....

OL : Endrick prolongé, il répond

Si on peut il faut le prolonger. Ça reste un vrai danger en attaque

OL : Endrick prolongé, il répond

Un gars décisif 16 fois en 4 mois (Oui 16 et non 14 , puisque sa frappe côté gche détournée par le gardien n'est pas considérée comme une passe D mais c'en est une et un peno provoqué)

OL : Endrick prolongé, il répond

Il faut l'imaginer avec un ou deux autres équipiers autour de lui la saison prochaine, sûrement un peu meilleurs , si on est en LDC Et un gars qui est décisif 16 fois en 4 mois....ça va ....on peut lui pardonner ses qques défauts Et je dis 16 fois parce que la semaine précédente il donne un ballon qui n'est pas considéré comme une passe D, sur sa frappe côté gche, donc n'est pas comptabilisée et il a aussi provoqué un peno Donc 16 fois décisif et non 14

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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