Belgique : Thibaut Courtois nomme ses trois successeurs

Le gardien de but belge Thibaut Courtois envisage de mettre un terme à sa carrière internationale après la Coupe du monde, a-t-il déclaré jeudi alors que son équipe se préparait pour son premier match du groupe G contre l'Égypte à Seattle.

Le joueur de 34 ans, qui a disputé son premier match international (sur un total de 109) en 2011, a laissé entendre qu'il était temps de passer le flambeau après le tournoi qui se déroule au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

S'exprimant au camp de base de l'équipe belge, le gardien a souligné qu'il hésitait à parler d'avenir et qu'il y avait plus de chances qu'il s'arrête après ce tournoi que l'inverse, tout en soulignant vouloir encore jouer pendant quelques années.

Mais le gardien du Real Madrid a également laissé entendre qu’il pourrait être persuadé de continuer.

"On verra d'abord la Coupe du monde et après j'en parlerai un peu et on verra", a-t-il déclaré.

Thibaut Courtois a ajouté que sous l’ancien entraîneur Domenico Tedesco, il avait été autorisé à manquer certaines trêves internationales, ce qui avait renforcé sa conviction.

"Les semaines où il y avait les Diables et que je n'avais pas de match étaient des moments où tu peux prendre quelques jours de repos, quelques jours de travail (en salle de sport) et tu n'as pas la pression de jouer."

"En général j'ai toujours (...) une petite blessure des adducteurs, parce que je frappe beaucoup, mais la dernière année et demie c'est quand même un peu plus fréquent", a-t-il rappelé.

"Donc parfois tu réfléchis un peu plus et prendre ces moments peut être pour prendre un peu plus de repos et (passer le flambeau)", a ajouté Thibaut Courtois.

"Il y des grands jeunes derrière moi avec Senne (Lammens), Mike (Penders) et Maarten (Vandevoordt)."

Courtois a par ailleurs déclaré être impatient d’affronter l’Égypte lundi, ajoutant avoir travaillé très dur après sa blessure pour revenir au niveau.

La Belgique affrontera également l’Iran et la Nouvelle-Zélande lors de la phase de groupes.