ASSE : Une énorme perte dans la course à la Ligue 1

L’AS Saint-Etienne joue gros en
cette fin de saison. À cinq journées de la fin du championnat, le club du Forez
n’a pas encore validé sa montée en Ligue 1. Les Verts ne possèdent qu’un point
d’avance sur Le Mans. Mais surtout l’ASSE devra faire sans certains éléments
importants comme Florian Tardieu.
L’AS Saint-Etienne est dans une
bonne posture à l’aube de la fin de la saison. Les Verts ont arraché un match
nul important à Nancy ce samedi grâce à Lucas Stassin. Un point qui permet au
club du Forez de rester devant Le Mans vainqueur face à Pau lundi. Depuis
l’arrivée de Philippe Montanier
, les Verts ont retrouvé le sens de la marche.
Invaincu, l’ancien entraîneur du TFC veut mener à bien sa mission de monter en
Ligue 1. Pour cela, le technicien français doit compter sur l’ensemble de son
effectif. Cependant, mauvaise nouvelle pour l’un des cadres, Florian Tardieu.
Le milieu de terrain pourrait manquer la fin de la saison.
Tardieu sera-t-il de
retour ?
Dans la dernière vidéo inside
postée par l’AS Saint-Étienne sur sa chaîne YouTube, Florian Tardieu évoque sa
blessure au mollet. « Oui, ça va. Il faut demander au kiné pour savoir où
est-ce qu’on en est. On est en salle, on bosse, on essaie de revenir au plus
vite, mais ça prend du temps... Personnellement, si ça ne tenait qu’à moi, je
serais déjà sur le terrain, mais d’après l’avis médical, il ne faut pas prendre
de risques, alors ce sont eux les boss ! Je suis allé, avec la famille, me
changer les idées, car au début, c’était dur. Maintenant, on est revenus pour
le sprint final avec les copains. On va les accompagner, même si ça sera en
dehors des terrains peut-être mais on est là, » explique-t-il. Le milieu
de terrain de 33 ans est en fin de contrat cet été avec le club du Forez. Le
joueur a des chances de quitter le Forez cet été pour un dernier défi dans sa
carrière. Son apparition le 28 février à Pau pourrait être sa dernière sous le
maillot stéphanois.