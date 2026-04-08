ASSE : Une énorme perte dans la course à la Ligue 1

L’AS Saint-Etienne joue gros en cette fin de saison. À cinq journées de la fin du championnat, le club du Forez n’a pas encore validé sa montée en Ligue 1. Les Verts ne possèdent qu’un point d’avance sur Le Mans. Mais surtout l’ASSE devra faire sans certains éléments importants comme Florian Tardieu.

L’AS Saint-Etienne est dans une bonne posture à l’aube de la fin de la saison. Les Verts ont arraché un match nul important à Nancy ce samedi grâce à Lucas Stassin. Un point qui permet au club du Forez de rester devant Le Mans vainqueur face à Pau lundi. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier , les Verts ont retrouvé le sens de la marche. Invaincu, l’ancien entraîneur du TFC veut mener à bien sa mission de monter en Ligue 1. Pour cela, le technicien français doit compter sur l’ensemble de son effectif. Cependant, mauvaise nouvelle pour l’un des cadres, Florian Tardieu. Le milieu de terrain pourrait manquer la fin de la saison.

Tardieu sera-t-il de retour ?

Dans la dernière vidéo inside postée par l’AS Saint-Étienne sur sa chaîne YouTube, Florian Tardieu évoque sa blessure au mollet. « Oui, ça va. Il faut demander au kiné pour savoir où est-ce qu’on en est. On est en salle, on bosse, on essaie de revenir au plus vite, mais ça prend du temps... Personnellement, si ça ne tenait qu’à moi, je serais déjà sur le terrain, mais d’après l’avis médical, il ne faut pas prendre de risques, alors ce sont eux les boss ! Je suis allé, avec la famille, me changer les idées, car au début, c’était dur. Maintenant, on est revenus pour le sprint final avec les copains. On va les accompagner, même si ça sera en dehors des terrains peut-être mais on est là, » explique-t-il. Le milieu de terrain de 33 ans est en fin de contrat cet été avec le club du Forez. Le joueur a des chances de quitter le Forez cet été pour un dernier défi dans sa carrière. Son apparition le 28 février à Pau pourrait être sa dernière sous le maillot stéphanois.