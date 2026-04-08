L'OL veut 200 chiens au Groupama Stadium

L'OL a bien l'intention d'être toujours aussi novateur concernant l'accueil de ses supporters. Et ce sera encore le cas avant la fin de la saison.

La saison passée, à l'occasion du match entre l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais et le Paris Football Club, le club de Michele Kang avait permis à des supporters de venir au Groupama Stadium avec leur animal de compagnie préféré. Dans un match intitulé Le match de Wouf , des fans rhodaniens avaient donc eu accès à une tribune avec leur chien. Le succès était de la partie, puisqu'une centaine d'animaux avaient assisté à cette rencontre. Et c'est pour cela que l'OL Lyonnes a décidé de renouveler l'opération à l'occasion de la demi-finale du championnat de France qui aura lieu en mai, mais dont l'affiche est encore à déterminer. Cette fois, ce sont près de 200 chiens qui sont attendus pour ce match, l'idée étant que les fans puissent venir sans se poser des questions sur ce qu'il adviendra de leur animal durant leur absence.

L'OL Lyonnes pense aux animaux

Pour cette opération, l'équipe féminine de Lyon s'appuie sur son partenaire, Kleber, qui a longtemps eu comme tête d'affiche de ses pubs un boxer, afin que l'accueil des 200 chiens attendus pour ce match se passe pour le mieux. Et c'est donc à partir de ce mercredi que l'OL Lyonnes propose aux supporters tentés par cette offre de réserver des places...entièrement gratuite. En effet, pour cette demi-finale du championnat de France, le club rhodanien offre trois places gratuites pour le chien, son propriétaire et un accompagnant dans une tribune spécifique et aménagée, sachant qu'en plus il y aura des animations spécifiques pour les chiens. De quoi probablement permettre à cette deuxième édition du Match de Wouf de connaître un gros succès, avec tout de même quelques contraintes, à savoir que les animaux soient à jour de leurs vaccins.

L'OL Lyonnes n'est pas le premier club à proposer ce genre de chose, puisqu'en Bundesliga et en Angleterre, plusieurs clubs ont déjà permis aux fans de venir avec leur animal de compagnie. Mais en France, le club de Michele Kang est le premier à installer cette tradition plutôt sympa, en espérant que sur la pelouse du Groupama Stadium les joueuses rhodaniennes se battent comme des lionnes.