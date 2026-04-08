Luis Enrique
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique

PSG : Luis Enrique révèle son groupe pour défier Liverpool

PSG08 avr. , 11:03
parClaude Dautel
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Pour le match aller des quarts de finale de Ligue des champions, ce mercredi soir au Parc des Princes, Luis Enrique a révélé son groupe et il n'y a aucune surprise du côté du Paris Saint-Germain.
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je parle en generale et meme contre lyon il y en as change pas de sujet et assume que tu as des oeuilleres quand c l'inverse

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deja apprends a repondre a la bonne personne

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"L OL fait durer le suspense..." ? o_O

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Et c est un marseillais qui dit ça 😂🤣😂🤣🤣

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Toi t’es trop un bandit.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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