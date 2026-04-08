Juventus : Un duel Lewandowski-Kolo Muani à Turin

La Juventus est toujours à la recherche de son numéro neuf pour la saison prochaine Entre prolongation et recrutement d’un nouvel avant-centre, le débat se pose avant le début du mercato.

Neuf buts cumulés cette saison pour Dusan Vlahovic (3), Jonathan David (5) et Loïs Openda (1) en Serie A. Les trois attaquants de la Juventus se partagent la majorité du temps de jeu à la pointe de l’attaque de la Vieille Dame. Deux de ses trois avant-centres ont débarqué cet été, David, libre en provenance du LOSC, tandis que Lois Openda va coûter cet été 40 millions d’euros avec l’obligation d’achat. Mais, le Belge est pressenti sur le départ depuis quelques semaines. Luciano Spalletti l’a relégué dans la hiérarchie et son avenir du côté de Turin est plus qu’incertain.

Lewandowski et Kolo Muani pressentis

Mais il n’est pas le seul attaquant sur le départ, l'entraîneur italien de la Vielle Dame veut redonner un boost à son secteur offensif cet été. Ce mercredi, la Gazzetta Dello Sport fait le point sur le cas Dusan Vlahovic. Arrivé à l’hiver 2022 en provenance de la Fiorentina contre 85 millions d’euros, le Serbe est en fin de contrat cet été. Initialement, les deux parties devaient convenir d’une extension de contrat du natif de Belgrade, mais la donne a changé. Blessé au mollet pendant l’échauffement face au Genoa, le Serbe sera absent un mois et sa prolongation de contrat est décalée selon la presse italienne.

Le directeur sportif du club, Damien Comolli a désormais coché deux noms pour renforcer l’effectif de Luciano Spalletti : Randal Kolo Muani et Robert Lewandowski. Le Polonais, en fin de contrat à Barcelone, devrait quitter l’Espagne pour un dernier défi. Le Français quant à lui est embourbé dans un prêt du côté de Tottenham après l’échec des négociations l’été dernier entre le PSG et le club du Piémont.