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PSG : Les terribles propos des fans de Liverpool

PSG08 avr. , 10:00
parGuillaume Conte
1
C'est la déprime à Liverpool avant même le match aller contre le PSG en Ligue des Champions. La puissance offensive parisienne et la méforme actuelle des Reds rend les supporters anglais totalement dépressifs.
La Premier League a beau être considérée comme le meilleur championnat du monde, le PSG inspire désormais la crainte et le respect. Surtout que le club parisien a pris l’habitude de faire pleurer les formations anglaises, puisque la saison passée, Manchester City, Arsenal, Aston Villa et Liverpool ont mordu la poussière. Et cette saison, c’est déjà le cas de Chelsea qui est pris 8-2 sur l’ensemble des deux matchs. Comme Liverpool arrive en petite forme pour ce quart de finale aller de mercredi au Parc des Princes, même les fans des Reds sont en mode déprime à l’approche de la rencontre.

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Sous les messages des comptes officiels du Liverpool FC, les supporters affichent un pessimisme rarement vu pour une équipe habituée à ne rien lâcher, et à être parmi les gros bras de la Premier League et de l’Europe ces dernières années. « J’espère qu’on ne va pas en prendre trop », « Pour la première fois 25 ans, je ne crois pas en la victoire mais je ne veux pas qu’on soit ridicule », « Je n’ai aucun espoir pour ce match », « On va à Paris, mais pour faire quoi ? », « Le PSG va nous perforer », « Je suis sûr que dans le vestiaire, ça ne rigole pas beaucoup en voyant ce qui va arriver », « Notre défense tremble déjà, je refuse de voir ce match », ont notamment lancé les fans des Reds sur les réseaux du club.
Même s’il y a tout de même des fans pour rappeler que jamais Liverpool ne baisse les bras, le PSG est considéré comme le grand favori de cette double confrontation. Et l’époque où Paris pouvait se planter à tout moment en Ligue des Champions semble désormais révolue. Du moins aux yeux des pensionnaires d’Anfield. Même Steve Gerrard, légendaire numéro 8 de Liverpool, a reconnu que cette double confrontation allait être très difficile, et que le match le plus important de la semaine était peut-être celui prévu le week-end prochain contre Fulham.
Une chose est certaine, il est rare de voir les Anglais se faire aussi petits avant d’affronter une équipe française, signe que le PSG fait clairement trembler l’Europe en ce moment.

Champions League

08 avril 2026 à 21:00
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oui ben c'est pas une gloire d'aimer LFI en tout cas

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dani olmo n'est pas le grand joueur que tu penses la marche barca etait trop haute il vient de leipzig! pour dire olmo a de l'ambition ? tu le connais personnellement

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Et est-ce-que Olmo sera tenté par l'énorme OM ?

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ca peut pas etre le pire recrutement meme si il marche ds tout les cas! il a apporter plus que satriano

L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo

On est le 8 avril les gars, les poissons d'avril c'est le 1er !!! Dani Olmo a l'OM... Un tel joueur ne voudra jamais signer a l'OM faut être réaliste... Tu vas lui vendre quoi? Aucun titre en 10 ans, éliminé en phase de poule de LDC... Olmo a de l'ambition donc même pas en rêve 🤣😂🤣 L'OM doit se reconstruire une crédibilité sur la scène française et internationale, ensuite l'OM pourra rêver de "grand" joueur qui ne sont pas trentenaires ou black listés...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
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Lens
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3
LOSC Lille
50281558453411
4
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49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
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48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
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332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
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2828610122336-13
15
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16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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