PSG : Les terribles propos des fans de Liverpool

oui ben c'est pas une gloire d'aimer LFI en tout cas
dani olmo n'est pas le grand joueur que tu penses la marche barca etait trop haute il vient de leipzig! pour dire olmo a de l'ambition ? tu le connais personnellement
Et est-ce-que Olmo sera tenté par l'énorme OM ?
ca peut pas etre le pire recrutement meme si il marche ds tout les cas! il a apporter plus que satriano
On est le 8 avril les gars, les poissons d'avril c'est le 1er !!! Dani Olmo a l'OM... Un tel joueur ne voudra jamais signer a l'OM faut être réaliste... Tu vas lui vendre quoi? Aucun titre en 10 ans, éliminé en phase de poule de LDC... Olmo a de l'ambition donc même pas en rêve 🤣😂🤣 L'OM doit se reconstruire une crédibilité sur la scène française et internationale, ensuite l'OM pourra rêver de "grand" joueur qui ne sont pas trentenaires ou black listés...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
Loading
On our way to Paris ✈️