PSG : Les terribles propos des fans de Liverpool

C'est la déprime à Liverpool avant même le match aller contre le PSG en Ligue des Champions. La puissance offensive parisienne et la méforme actuelle des Reds rend les supporters anglais totalement dépressifs.

La Premier League a beau être considérée comme le meilleur championnat du monde, le PSG inspire désormais la crainte et le respect. Surtout que le club parisien a pris l’habitude de faire pleurer les formations anglaises, puisque la saison passée, Manchester City, Arsenal, Aston Villa et Liverpool ont mordu la poussière. Et cette saison, c’est déjà le cas de Chelsea qui est pris 8-2 sur l’ensemble des deux matchs. Comme Liverpool arrive en petite forme pour ce quart de finale aller de mercredi au Parc des Princes, même les fans des Reds sont en mode déprime à l’approche de la rencontre.

Sous les messages des comptes officiels du Liverpool FC, les supporters affichent un pessimisme rarement vu pour une équipe habituée à ne rien lâcher, et à être parmi les gros bras de la Premier League et de l’Europe ces dernières années. « J’espère qu’on ne va pas en prendre trop », « Pour la première fois 25 ans, je ne crois pas en la victoire mais je ne veux pas qu’on soit ridicule », « Je n’ai aucun espoir pour ce match », « On va à Paris, mais pour faire quoi ? », « Le PSG va nous perforer », « Je suis sûr que dans le vestiaire, ça ne rigole pas beaucoup en voyant ce qui va arriver », « Notre défense tremble déjà, je refuse de voir ce match », ont notamment lancé les fans des Reds sur les réseaux du club.

Même s’il y a tout de même des fans pour rappeler que jamais Liverpool ne baisse les bras, le PSG est considéré comme le grand favori de cette double confrontation. Et l’époque où Paris pouvait se planter à tout moment en Ligue des Champions semble désormais révolue. Du moins aux yeux des pensionnaires d’Anfield. Même Steve Gerrard, légendaire numéro 8 de Liverpool, a reconnu que cette double confrontation allait être très difficile, et que le match le plus important de la semaine était peut-être celui prévu le week-end prochain contre Fulham.

Une chose est certaine, il est rare de voir les Anglais se faire aussi petits avant d’affronter une équipe française, signe que le PSG fait clairement trembler l’Europe en ce moment.