Le PSG casse le prix d'un indésirable de Luis Enrique

En grande difficulté à Tottenham, où il n’a marqué que quatre buts cette saison, Randal Kolo Muani va revenir au PSG cet été. Il est la priorité de la Juventus Turin et Paris a accepté de faciliter son transfert.

En réussite à la Juventus Turin lors de son prêt en seconde partie de saison dernière, Randal Kolo Muani aurait aimé poursuivre sa carrière en Italie. Faute d’accord entre la Juventus et le PSG, l’international français a finalement pris la direction de la Premier League. Mais son aventure à Tottenham ne se passe pas vraiment comme prévu. Que ce soit sur le plan individuel ou collectif, l’attaquant des Spurs vit une saison en enfer. Avec simplement quatre buts marqués toutes compétitions confondues, l’ancien Nantais est loin de ses standards habituels.

Son retour au PSG est d’ores et déjà acté en fin de saison car pour Kolo Muani, hors de question de rester à Londres. Sa priorité est de revenir à la Juventus Turin. Cela tombe bien, les Bianconeri sont eux aussi intéressés par le retour de Kolo Muani mais cette fois via un transfert définitif. Le site spécialisé Bianconeranews nous en dit davantage sur ce dossier et affirme que le Paris Saint-Germain ne se montrera pas aussi intransigeant que l’été dernier dans les négociations avec la Juventus.

Kolo Muani bradé, le PSG craque

En effet, le club de la capitale a de nouveau demandé son avis à Luis Enrique, et l’entraîneur espagnol a confirmé qu’il ne souhaitait pas réintégré Randal Kolo Muani à son effectif la saison prochaine. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont donc acté la décision de se séparer du buteur français et de revoir considérablement à la baisse le prix demandé il y a un an. On sera loin des 60 millions d’euros réclamés par le Paris SG en août dernier, selon le média spécialisé.