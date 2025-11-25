Paris Sportifs : Le PSG vous met bien pour Noël avec une offre en or

ICONSPORT_266633_0066

Surpris à domicile par le Bayern Munich lors de la journée précédente, le PSG retrouve avec plaisir des clubs anglais. La saison passée, Arsenal, Aston Villa, Liverpool et Manchester City avaient tous souffert face à la formation de Luis Enrique. L’été dernier, c’était déjà Tottenham qui se faisait remonter en Super Coupe d’Europe pour permettre au PSG d’enchainer avec son fol été. Ce mercredi, les Spurs viendront au Parc des Princes avec une équipe loin de faire peur, et retournée par Arsenal dans le derby du Nord de Londres le week-end dernier. 
Une aubaine pour ceux qui veulent découvrir le monde des paris sportifs à cette occasion. Pour cela,  Foot01 et Winamax continuent de vous proposer une offre exceptionnelle, dans le but de découvrir le monde des paris sportifs sans prendre le moindre risque. Une proposition impossible à refuser puisque, si vous vous inscrivez à travers les liens de cet article, vous bénéficiez de l’offre de bienvenue imbattable. Winamax propose en effet une offre où vous ne pouvez tout simplement pas être perdant.
Pour ceux qui s’inscrivent en cliquant sur les liens de cet article, le premier pari est remboursé s’il est perdant, et cela jusqu’à 100 euros de misés. C’est le montant maximum autorisé par la loi française et le remboursement ne se fait pas en argent à miser ou en argent virtuel, mais bien en cash chez Winamax. Cela vaut bien sûr pour ceux qui veulent miser moins, même un pari à 20 euros est remboursé intégralement s’il est perdant. Seule condition, s'inscrire sur le site de paris sportifs pour la première fois à travers les liens de cet article et parier. Cliquer ICI pour vous inscrire.
Concernant le match entre le PSG et Tottenham, Paris est bien évidemment le grand favori. Pour augmenter un peu la cote, vous pouvez ainsi miser sur un pari « My Match », avec une victoire du PSG et plus de 1,5 but marqué dans la rencontre. Ainsi, pour tout succès parisien par un autre score que 1-0, la cote grimpe à 1,45. Soit 72,50 euros dans la poche pour une mise de 50 euros. Mais surtout, ce qui est important, c’est que si le scénario se déroule mal, Winamax vous rembourse. De quoi tenter sa chance avant les fêtes de fin d’année, sur ce match ou sur les centaines de paris proposés pour la Ligue des Champions ou les rencontres de football. 
Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.
N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».
Derniers commentaires

Upamecano au PSG, la confirmation est arrivée

Marquinhos ,on va le garder même s'il jouera peu

PSG : Campos révèle ses secrets pour un mercato réussi

Il y a un reservoir de jeunes joueurs .Cette annee quelques uns jouent mais ont du mal à s'imposer.La marche à franchir pour s'imposer est haute

Les fans de l'OM et Newcastle s'unissent pour insulter le PSG

C'est tout ce qu'ils ont ,vu qu'ils ne gagnent rien ,ils insultent,nous on a les trophees mais s'ils veulent on a aussi une grande reserve d'insultes aussi.On verra ce soir apres le match s'ils sont toujours copains avec Newcastle.ils vont encore pigner ces guignols

La France et le PSG l’ont zappé, Kolo Muani va se venger

S'il joue on ne craint pas grand chose de cette brêle

Le PSG dévoile son 4e maillot

Superbe !!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading