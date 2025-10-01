ICONSPORT_263636_0246
Vitinha

PSG : Les 40ME les mieux dépensés de l'histoire du Paris SG

PSG01 oct. , 8:20
parClaude Dautel
0
Vitinha sera bien présent pour le choc de la deuxième journée de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG. Le récent troisième du Ballon d'Or est probablement l'un des plus beaux renforts de l'histoire du Paris Saint-Germain.
Sorti par prudence, dans une séquence assez peu compréhensible samedi contre Auxerre, Vitinha va mener le PSG dans une bataille qui ne s'annonce pas simple ce mercredi soir à Montjuic contre une formation barcelonaise avide de revanche. Outre le 1-4 pris il y a deux ans à domicile, le Barça veut faire oublier qu'au printemps dernier, il a été à deux doigts d'être sur la route des joueurs parisiens en finale de la Ligue des champions. Pour cette revanche, Luis Enrique doit composer avec l'absence de plusieurs titulaires indiscutables, mais au moins l'entraîneur du PSG peut s'appuyer sur celui que Luis Campos était allé chercher au FC Porto pour 40 millions d'euros. Trois ans plus tard, alors que le prix de Vitinha a doublé selon Transfermarkt, l'international portugais est désormais un des meilleurs joueurs du monde.

Vitinha vaut désormais 80ME

Aussi discret soit-il, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est sorti de l'ombre de la dernière cérémonie du Ballon d'Or où il a fini sur le podium derrière Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, rien que ça. L'éclosion à un tel niveau du natif de Vila das Aves est une surprise pour pas mal de monde, mais pas pour ceux qui suivent de près le championnat du Portugal. Dans Le Parisien, Siramana Dembélé, adjoint de Sergio Conceiçao, estime que non seulement il n'est pas étonné de voir Vitinha être à un tel niveau, mais qu'en plus, cela n'est pas fini. 
« Vitinha, c’est une bombe ! Je ne suis absolument pas surpris par son évolution. Quand le PSG est venu mettre 40 millions d’euros pour l’acheter, on s’est dit avec Sergio qu’ils étaient très intelligents (...) Il possède la palette complète qu’on exige aujourd’hui d’un footballeur. Avec son humilité et son sens de l’écoute, il peut encore évoluer », explique l'ancien milieu défensif français et adjoint de Sergio Conceiçao. 
ICONSPORT_261993_0166
Vitinha
Contre le Barça, qui veut clairement se faire la peau du PSG, Vitinha a l'occasion de montrer qu'il est bien un joueur susceptible de décrocher pourquoi pas le Ballon d'Or un jour, ce que Luis Enrique croit fermement. Et il n'y a pas que l'entraîneur du Paris Saint-Germain à croire cela. « Après ce qu’il a accompli ces dernières saisons, il mérite d’être reconnu mondialement. Il est incontestablement, selon moi, l’un des meilleurs milieux de terrain actuels », reconnait, dans le quotidien francilien, Fernando Santos, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal. Nasser Al-Khelaifi n'attend que cela.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272437_0008
Liga

Le Real est bidon et Mbappé va pleurer, Rothen s'enflamme

ICONSPORT_272416_0035
OM

OM : Johan Micoud est sous le choc

ICONSPORT_268780_0040
PSG

David Beckham trahit le PSG

ICONSPORT_270673_0413
OL

« Il était fini », ce Lyonnais choque l’Italie

Fil Info

11:00
Le Real est bidon et Mbappé va pleurer, Rothen s'enflamme
10:40
OM : Johan Micoud est sous le choc
10:20
David Beckham trahit le PSG
10:00
« Il était fini », ce Lyonnais choque l’Italie
9:30
TV : Barça - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
9:20
Monaco : Adi Hütter viré ? Semaine décisive sur le Rocher
9:00
« On a peut-être été un petit peu dur », Riolo encense Pavard
8:40
OL : Benzema de retour à Lyon, le rêve fou
8:00
Paixao, la revanche à 35 millions d'euros de l'OM

Derniers commentaires

OL : Benzema de retour à Lyon, le rêve fou

Ce serait beau, il fait 6 mois avec nous, il est blindé de fric maintenant c'est bon, il peut faire un peu de ''bénévolat'' à la maison pour nous qualifier en coupe d'europe !

« Il était fini », ce Lyonnais choque l’Italie

Moi j'attends surtout de voir comment le groupe va vivre si il y a 2 ou 3 défaites en enfilade. J'attends aussi l'attitude de certains supporters qui vont forcément mettre Fonseca comme coupable et peut être se prendre un ou deux joueurs en tête de turc ...

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

1 victoire en 2 match face à un adversaire très faible...un peu tôt pour ce genre de commentaire non ? Surtout vu vos campagnes européennes depuis 14 ans 🙃

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

ils ont donné au moins les 2 premiers buts ....dans le vrai Ajax ca sait jouer en passes et pas perdre le ballon bêtement dans les 25 mètres en faisant caca au pantalon

LdC : L'OM explose l'Ajax Amsterdam !

Ca fait mal de voir l'Ajax retomber à un tel niveau, mais tant mieux pour la France,l'OM a assuré son rang, que ça continue 👍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading