PSG : Les 40ME les mieux dépensés de l'histoire du Paris SG

Vitinha sera bien présent pour le choc de la deuxième journée de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG. Le récent troisième du Ballon d'Or est probablement l'un des plus beaux renforts de l'histoire du Paris Saint-Germain.

Sorti par prudence, dans une séquence assez peu compréhensible samedi contre Auxerre, Vitinha va mener le PSG dans une bataille qui ne s'annonce pas simple ce mercredi soir à Montjuic contre une formation barcelonaise avide de revanche. Outre le 1-4 pris il y a deux ans à domicile, le Barça veut faire oublier qu'au printemps dernier, il a été à deux doigts d'être sur la route des joueurs parisiens en finale de la Ligue des champions. Pour cette revanche, Luis Enrique doit composer avec l'absence de plusieurs titulaires indiscutables, mais au moins l'entraîneur du PSG peut s'appuyer sur celui que Luis Campos était allé chercher au FC Porto pour 40 millions d'euros. Trois ans plus tard, alors que le prix de Vitinha a doublé selon Transfermarkt , l'international portugais est désormais un des meilleurs joueurs du monde.

Vitinha vaut désormais 80ME

Le Parisien, Siramana Dembélé, adjoint de Sergio Conceiçao, estime que non seulement il n'est pas étonné de voir Vitinha être à un tel niveau, mais qu'en plus, cela n'est pas fini. Aussi discret soit-il, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est sorti de l'ombre de la dernière cérémonie du Ballon d'Or où il a fini sur le podium derrière Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, rien que ça. L'éclosion à un tel niveau du natif de Vila das Aves est une surprise pour pas mal de monde, mais pas pour ceux qui suivent de près le championnat du Portugal. Dans, Siramana Dembélé, adjoint de Sergio Conceiçao, estime que non seulement il n'est pas étonné de voir Vitinha être à un tel niveau, mais qu'en plus, cela n'est pas fini.

« Vitinha, c’est une bombe ! Je ne suis absolument pas surpris par son évolution. Quand le PSG est venu mettre 40 millions d’euros pour l’acheter, on s’est dit avec Sergio qu’ils étaient très intelligents (...) Il possède la palette complète qu’on exige aujourd’hui d’un footballeur. Avec son humilité et son sens de l’écoute, il peut encore évoluer », explique l'ancien milieu défensif français et adjoint de Sergio Conceiçao.

Vitinha

Contre le Barça, qui veut clairement se faire la peau du PSG, Vitinha a l'occasion de montrer qu'il est bien un joueur susceptible de décrocher pourquoi pas le Ballon d'Or un jour, ce que Luis Enrique croit fermement. Et il n'y a pas que l'entraîneur du Paris Saint-Germain à croire cela. « Après ce qu’il a accompli ces dernières saisons, il mérite d’être reconnu mondialement. Il est incontestablement, selon moi, l’un des meilleurs milieux de terrain actuels », reconnait, dans le quotidien francilien, Fernando Santos, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal. Nasser Al-Khelaifi n'attend que cela.