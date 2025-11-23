ICONSPORT_276170_0693

PSG : L'entourage de Chevalier passe aux aveux

PSG23 nov. , 10:30
parCorentin Facy
En grosse difficulté depuis son arrivée au PSG, Lucas Chevalier a réalisé son match référence contre Le Havre samedi. Un soulagement pour son entourage, qui reconnaît la mauvaise passe du gardien formé à Lille.
Cet été, le Paris Saint-Germain a pris un risque considérable en se séparant de Gianluigi Donnarumma. Immense en Ligue des Champions, le gardien italien a été vendu à Manchester City et pour le remplacer, le club parisien a misé sur Lucas Chevalier. Le champion d’Europe en titre n’a pas hésité à débourser 40 millions d’euros pour s’offrir le gardien de l’équipe de France. Un investissement qui n’a choqué personne au moment du transfert. Trois mois plus tard, Lucas Chevalier a subi de lourdes critiques en raison d’une adaptation difficile et de prestations décevantes jusqu’à présent.
Samedi soir au Parc des Princes, l’ancien Lillois a toutefois livré son meilleur match de la saison. Décisif sur plusieurs occasions havraises, il a permis au PSG de réaliser un clean-sheet et de reprendre la tête du championnat (3-0). Dans les colonnes de L’Equipe, l’entourage de Lucas Chevalier reconnaît que le début de saison a été pénible pour le gardien de 23 ans. « L'enjeu pour lui se situe dans sa capacité à trouver de la continuité, avec des méthodes de travail qui ont totalement évolué depuis son départ du LOSC. Parmi les constats posés par son entourage à la trêve, il y avait une perte de spontanéité et une certaine forme d'irrégularité. Avec, plusieurs matches où il n'avait pas été exempt de tout reproche » souligne par exemple le quotidien national.

Lucas Chevalier enfin de retour au top ?

Espérons maintenant pour le Paris Saint-Germain que la prestation XXL de Lucas Chevalier contre Le Havre lance définitivement la saison de l’ancien portier des Dogues. Luis Enrique n’a lui aucun doute sur cela, l’entraîneur parisien ayant toujours défendu son gardien. « Quand on fait signer un joueur, il faut aussi de la tranquillité pour valoriser son niveau. En ce sens-là, je n'ai aucun doute sur Chevalier comme je n'ai aucun doute sur Zabarnyi et Renato (Marin), les trois joueurs qu'on a recrutés cet été. Nous savons la difficulté d'un joueur qui arrive dans un club tel que le PSG. Il y a toujours beaucoup de bruit autour de l'équipe, il faut s'y habituer. J'ai confiance » a d’ailleurs ajouté Luis Enrique après la victoire parisienne face au Havre samedi au Parc des Princes. Confirmation attendue pour Lucas Chevalier ce mercredi face à Tottenham lors de la 5e journée de la phase de classement de Ligue des Champions. 
