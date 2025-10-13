kang in lee escale du psg la coree du sud balance iconsport 267396 0707 397865

PSG : Lee Kang-In à la lutte pour un énorme trophée

PSG13 oct. , 20:30
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG possède dans son effectif des joueurs très talentueux mais qui doivent cependant compter leur temps de jeu. C'est notamment le cas de Lee Kang-In. 
Luis Enrique est un entraineur très exigeant et qui a une idée bien claire de là où il veut aller. Il y a quelques mois, l'ancien du FC Barcelone avait décidé de recruter Lee Kang-In. Si le Sud-Coréen a pu montrer de quoi il était capable, la grosse concurrence au PSG est parfois rude à gérer. Récemment, pas mal de rumeurs sont même sorties au sujet de l'ancien joueur de Valence, qui serait ouvert à un départ du Paris Saint-Germain. En tout cas, à chaque fois qu'il a l'occasion de jouer, Lee Kang-In affiche un état d'esprit parfait. Ses prestations sont également plutôt bonnes et vont lui permettre de rivaliser pour un trophée majeur... 

Lee Kang-In a toujours la cote en Asie 

En effet, le joueur du Paris Saint-Germain fait partie des trois joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur international de l'année en Asie, aux côtés de Mehdi Taremi et Takefusa Kubo. Un bel hommage pour le Francilien, qui n'a pas connu des derniers mois faciles à gérer au niveau de son temps de jeu. Les résultats de cette récompense seront annoncés ce jeudi à l'occasion de la 29e édition des AFC Awards, dont la cérémonie se tiendra à Riyad en Arabie saoudite. Lee Kang-In a des arguments à faire valoir, lui qui a presque tout remporté la saison passée avec le PSG, dont la Ligue des champions. 
K. Lee

K. Lee

Korea RepublicKorea Republic Âge 24 Attaquant

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
A 24 ans, Lee Kang-In est plus que motivé pour s'imposer un jour dans un grand club. Pour le moment, le PSG n'est pas très chaud à l'idée de s'en séparer cet hiver. Mais l'été prochain, tout semble ouvert pour le Sud-Coréen. Qui plus est s'il arrive à rajouter quelques lignes à son palmarès, qui devraient attirer de grands clubs en Europe mais aussi en Arabie saoudite. 
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

