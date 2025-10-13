PSG : Lee Kang-In à la lutte pour un énorme trophée

Le PSG possède dans son effectif des joueurs très talentueux mais qui doivent cependant compter leur temps de jeu. C'est notamment le cas de Lee Kang-In.

Luis Enrique est un entraineur très exigeant et qui a une idée bien claire de là où il veut aller. Il y a quelques mois, l'ancien du FC Barcelone avait décidé de recruter Lee Kang-In. Si le Sud-Coréen a pu montrer de quoi il était capable, la grosse concurrence au PSG est parfois rude à gérer. Récemment, pas mal de rumeurs sont même sorties au sujet de l'ancien joueur de Valence, qui serait ouvert à un départ du Paris Saint-Germain. En tout cas, à chaque fois qu'il a l'occasion de jouer, Lee Kang-In affiche un état d'esprit parfait. Ses prestations sont également plutôt bonnes et vont lui permettre de rivaliser pour un trophée majeur...

Lee Kang-In a toujours la cote en Asie

En effet, le joueur du Paris Saint-Germain fait partie des trois joueurs nommés pour le titre de meilleur joueur international de l'année en Asie, aux côtés de Mehdi Taremi et Takefusa Kubo. Un bel hommage pour le Francilien, qui n'a pas connu des derniers mois faciles à gérer au niveau de son temps de jeu. Les résultats de cette récompense seront annoncés ce jeudi à l'occasion de la 29e édition des AFC Awards, dont la cérémonie se tiendra à Riyad en Arabie saoudite. Lee Kang-In a des arguments à faire valoir, lui qui a presque tout remporté la saison passée avec le PSG, dont la Ligue des champions.

K. Lee Korea Republic • Âge 24 • Attaquant Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

A 24 ans, Lee Kang-In est plus que motivé pour s'imposer un jour dans un grand club. Pour le moment, le PSG n'est pas très chaud à l'idée de s'en séparer cet hiver. Mais l'été prochain, tout semble ouvert pour le Sud-Coréen. Qui plus est s'il arrive à rajouter quelques lignes à son palmarès, qui devraient attirer de grands clubs en Europe mais aussi en Arabie saoudite.