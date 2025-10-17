PSG : Le Real invente une solution pour acheter Vitinha

En quête d’un milieu de terrain d'envergure pour renforcer l’effectif de Xabi Alonso, le Real Madrid se prépare à faire une étonnante attaque sur Vitinha, le maître à jouer du Paris Saint-Germain.

Sous les ordres de Xabi Alonso, qui a pris la place de Carlo Ancelotti l’été dernier, le Real Madrid affiche déjà un bien meilleur visage que la saison dernière. Malgré tout, l’entrejeu madrilène composé notamment de Tchouameni, Camavinga, Ceballos ou Valverde ne convainc pas tout le monde. D’après les suiveurs de la Maison Blanche, il manque encore un joueur capable de donner plus de contrôle, de dicter le rythme du match et de percer les lignes. La définition de Vitinha en soit.

C’est donc pour cela que la direction madrilène estime qu’aucun autre joueur au monde ne mérite autant de porter le maillot du Real que le Portugais. Florentino Perez est même persuadé que Vitinha est la pièce manquante du milieu de Xabi Alonso. Et d’après les informations du site Defensacentral , le Real prévoit même de lever l’option d’achat inscrite sous clause privée dans le contrat de Vitinha. Ainsi, le Real n’aurait qu’à verser 90 millions d’euros aux dirigeants du PSG pour s’attacher les services du joueur de 25 ans.

Le Real Madrid prêt à recruter Vitinha pour 90 ME

Une annonce étrange sachant que Vitinha dispose encore d’un solide contrat jusqu’en 2029 avec le club de la capitale française. Mais selon les médias espagnols, comme Neymar à l’époque de son transfert du Barça au PSG, Vitinha aurait la possibilité d’exercer une clause privée pour partir dans un autre club avant la fin de son bail, s’il le désire bien sûr. Pas sûr que Paris ne l’entende de cette oreille, surtout que les relations entre les deux clubs ne sont pas très bonnes. Quoi qu’il en soit, si cette information se confirme, payer 90 ME pour Vitinha, alors que les autres clubs européens demandent des sommes encore plus élevées pour Enzo Fernández, Mac Allister ou Caicedo, serait une sacrée opération pour le Real.

Il faut dire que le troisième du dernier Ballon d’Or est sur son nuage depuis plusieurs mois, que ce soit en club avec lequel il a notamment remporté la Ligue des Champions, mais aussi avec le Portugal, avec qui il a gagné la Ligue des Nations. Grâce à l’aide de Luis Enrique, Vitinha est clairement devenu le meilleur milieu de terrain au monde et voir le Real s'intéresser à lui de cette façon n’est pas étonnant. Autant dire que le PSG devra avoir les bons arguments pour conserver son meilleur joueur sur le long terme.