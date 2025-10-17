Vitinha PSG

PSG : Le Real invente une solution pour acheter Vitinha

PSG17 oct. , 9:30
parAlexis Rose
2
En quête d’un milieu de terrain d'envergure pour renforcer l’effectif de Xabi Alonso, le Real Madrid se prépare à faire une étonnante attaque sur Vitinha, le maître à jouer du Paris Saint-Germain.
Sous les ordres de Xabi Alonso, qui a pris la place de Carlo Ancelotti l’été dernier, le Real Madrid affiche déjà un bien meilleur visage que la saison dernière. Malgré tout, l’entrejeu madrilène composé notamment de Tchouameni, Camavinga, Ceballos ou Valverde ne convainc pas tout le monde. D’après les suiveurs de la Maison Blanche, il manque encore un joueur capable de donner plus de contrôle, de dicter le rythme du match et de percer les lignes. La définition de Vitinha en soit. 
C’est donc pour cela que la direction madrilène estime qu’aucun autre joueur au monde ne mérite autant de porter le maillot du Real que le Portugais. Florentino Perez est même persuadé que Vitinha est la pièce manquante du milieu de Xabi Alonso. Et d’après les informations du site Defensacentral, le Real prévoit même de lever l’option d’achat inscrite sous clause privée dans le contrat de Vitinha. Ainsi, le Real n’aurait qu’à verser 90 millions d’euros aux dirigeants du PSG pour s’attacher les services du joueur de 25 ans. 

Le Real Madrid prêt à recruter Vitinha pour 90 ME

Lire aussi

PSG : 90 millions d'euros, la clause de Vitinha qui affole l'EspagnePSG : 90 millions d'euros, la clause de Vitinha qui affole l'Espagne
Une annonce étrange sachant que Vitinha dispose encore d’un solide contrat jusqu’en 2029 avec le club de la capitale française. Mais selon les médias espagnols, comme Neymar à l’époque de son transfert du Barça au PSG, Vitinha aurait la possibilité d’exercer une clause privée pour partir dans un autre club avant la fin de son bail, s’il le désire bien sûr. Pas sûr que Paris ne l’entende de cette oreille, surtout que les relations entre les deux clubs ne sont pas très bonnes. Quoi qu’il en soit, si cette information se confirme, payer 90 ME pour Vitinha, alors que les autres clubs européens demandent des sommes encore plus élevées pour Enzo Fernández, Mac Allister ou Caicedo, serait une sacrée opération pour le Real. 
Il faut dire que le troisième du dernier Ballon d’Or est sur son nuage depuis plusieurs mois, que ce soit en club avec lequel il a notamment remporté la Ligue des Champions, mais aussi avec le Portugal, avec qui il a gagné la Ligue des Nations. Grâce à l’aide de Luis Enrique, Vitinha est clairement devenu le meilleur milieu de terrain au monde et voir le Real s'intéresser à lui de cette façon n’est pas étonnant. Autant dire que le PSG devra avoir les bons arguments pour conserver son meilleur joueur sur le long terme.
V. Machado Ferreira

V. Machado Ferreira

PortugalPortugal Âge 25 Milieu

UEFA Nations League

Matchs8
Buts0
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts1
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_271689_0003
OM

OM : De Zerbi veut cet arrière droit à 2 ME en janvier !

ICONSPORT_273046_0086
PSG

Le Bayern négocie avec Barcola, coup de chaud au PSG

ICONSPORT_271742_0030
Europa League

Les supporters israéliens interdits en Angleterre, c'est confirmé

ICONSPORT_254333_0135
Rennes

Rennes : Blanc, Motta, Terzic, les Pinault mettent la pression sur Beye

Fil Info

12:20
OM : De Zerbi veut cet arrière droit à 2 ME en janvier !
12:00
Le Bayern négocie avec Barcola, coup de chaud au PSG
11:40
Les supporters israéliens interdits en Angleterre, c'est confirmé
11:20
Rennes : Blanc, Motta, Terzic, les Pinault mettent la pression sur Beye
11:11
Le PSG avec Doué mais sans Marquinhos
11:00
Pierre Menes donne une leçon de scouting à l'OL
10:40
ASSE : La Premier League attaque Saint-Etienne
10:20
Le Barça en éruption à cause de Yamal et du PSG
10:00
EdF : Deschamps a un chouchou, ça énerve Rothen

Derniers commentaires

Le PSG bis effraie la Ligue 1, Luis Enrique en rigole

Greg c est vraiment le mec le plus frustré du site😬😬😬😬

« Nous sommes proches du PSG », une recrue de l’OL s’enflamme

Sans la var, des tas de vols et chaque année en coupe d Europe durant presque 20 ans et depuis la vidéo, aucun podium PS Ta stat comprend la perte de point avec les erreurs chose que nous meme avec ca, on vous a Rowenté

« Nous sommes proches du PSG », une recrue de l’OL s’enflamme

la var n'a rien a voir avec ca preuve en est lyon est l'equipe qui a subis le plus d'erreur saison derniere et c'est officiel pas comme ta pseudo liste faite par toi

Pierre Menes donne une leçon de scouting à l'OL

meme 30sec c'est joué tu as dis ne joueront PAS !!! fonseca fait confiance au jeune on le voit avec merah et carvallo ca veut juste dire que les autres n'ont pas le niveau cqfd

PSG : Le Real invente une solution pour acheter Vitinha

Il savent plus quoi inventer pour réaliser leurs rêves... Quelqu'un sait si ces fameuses clauses privées existent vraiment et un joueur est vraiment parti suite à l'une d'elles en France?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading