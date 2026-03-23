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PSG : Le nouveau maire tue le rêve du Qatar

PSG23 mars , 8:40
parGuillaume Conte
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Malgré les belles promesses pendant la campagne, Emmanuel Grégoire a de grandes chances de rester sur des positions similaires à celles d’Anne Hidalgo, et de provoquer ainsi le départ du PSG du Parc des Princes.
Le Paris Saint-Germain s’est donné jusqu’à l’automne pour décider de son futur stade. Le Parc des Princes est devenu trop petit pour le club de la capitale, qui a envie d’avoir son propre stade, indispensable à la multiplication de ses revenus. Depuis plus de cinq ans, le PSG chercher à racheter l’enceinte historique de la Porte de Saint-Cloud. Mais Anne Hidalgo a refusé de vendre un nouveau monument de la capitale à des pays étrangers, souhaitant maintenir le Parc des Princes dans le patrimoine des habitants de la capitale.
L’autre option reste une vente avec un projet global dans ce quartier, ce qui est envisageable mais avec toujours un droit de regard et même de rachat par la mairie. Cela rend d'ores et déjà les futures discussions très compliquées. Et même en cas de vente définitive, l’accord financier sera très difficile à trouver, sachant que c’est déjà avec Emmanuel Grégoire que le PSG négociait à l’époque, avec des écarts de propositions assez fous entre les offres de chaque côté, ce qui avait fini par énerver Nasser Al-Khelaïfi. Rien n’est encore fait, et le nouveau maire a bien l’intention de proposer la vente du Parc des Princes au vote du conseil de Paris, mais ce n’est clairement pas une bonne nouvelle pour le Qatar de voir que l’état des discussions ne va pas être bouleversé avec le nouveau maire.
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Oh tu fatigues ... Je t'ai invité a retourné sur l article en question, tu y verras mon commentaire ou moi meme je dis qu il n y a pas penalty car dés le depart on voit que la main est collé au corps et cela bien avant que les nouvelles images de Ligue1+ montrent un plan de face ... Ce que je te reproche et t invite relire, ce sont tes commentaires a ce moment la, aux Lyonnais ou selon toi parce l arbitre a pris une decision est que cela a ete checké par la Var, ds ce cas comme ça arrange l OM, ça ne peut etre que la bonne decision ... Par contre quand tu as envie d etre de mauvaise foi, comme sur ce péno pour le PSG qui a egalement ete check par la VAR, la on a droit a toute ton hypocrisie !!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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