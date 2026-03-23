PSG : Le nouveau maire tue le rêve du Qatar

Malgré les belles promesses pendant la campagne, Emmanuel Grégoire a de grandes chances de rester sur des positions similaires à celles d’Anne Hidalgo, et de provoquer ainsi le départ du PSG du Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain s’est donné jusqu’à l’automne pour décider de son futur stade. Le Parc des Princes est devenu trop petit pour le club de la capitale, qui a envie d’avoir son propre stade, indispensable à la multiplication de ses revenus. Depuis plus de cinq ans, le PSG chercher à racheter l’enceinte historique de la Porte de Saint-Cloud. Mais Anne Hidalgo a refusé de vendre un nouveau monument de la capitale à des pays étrangers, souhaitant maintenir le Parc des Princes dans le patrimoine des habitants de la capitale.

L’autre option reste une vente avec un projet global dans ce quartier, ce qui est envisageable mais avec toujours un droit de regard et même de rachat par la mairie. Cela rend d'ores et déjà les futures discussions très compliquées. Et même en cas de vente définitive, l’accord financier sera très difficile à trouver, sachant que c’est déjà avec Emmanuel Grégoire que le PSG négociait à l’époque, avec des écarts de propositions assez fous entre les offres de chaque côté, ce qui avait fini par énerver Nasser Al-Khelaïfi. Rien n’est encore fait, et le nouveau maire a bien l’intention de proposer la vente du Parc des Princes au vote du conseil de Paris, mais ce n’est clairement pas une bonne nouvelle pour le Qatar de voir que l’état des discussions ne va pas être bouleversé avec le nouveau maire.