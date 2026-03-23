PSG : Le nouveau maire tue le rêve du Qatar

Les deux joueurs lillois vont mangé grave , quand la commission de je ne sais quoi va en débattre
Dirty. Beaucoup de personnes le disent, arrête de faire semblant de découvrir la chose
Si les arbitres faisaient leur taf on aurait moins de signes de frustration de ce genre.... Merci Mr Le Texier et ses amis de la VAR.
Je me demande combien de temps il va te falloir avec ta microscopique cervelle... pour en arriver à me traiter d'antisémites. C'est à la mode en ce moment !... si si !!! Mdr
Oh tu fatigues ... Je t'ai invité a retourné sur l article en question, tu y verras mon commentaire ou moi meme je dis qu il n y a pas penalty car dés le depart on voit que la main est collé au corps et cela bien avant que les nouvelles images de Ligue1+ montrent un plan de face ... Ce que je te reproche et t invite relire, ce sont tes commentaires a ce moment la, aux Lyonnais ou selon toi parce l arbitre a pris une decision est que cela a ete checké par la Var, ds ce cas comme ça arrange l OM, ça ne peut etre que la bonne decision ... Par contre quand tu as envie d etre de mauvaise foi, comme sur ce péno pour le PSG qui a egalement ete check par la VAR, la on a droit a toute ton hypocrisie !!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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