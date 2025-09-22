psg warren zaire emery est le troisieme meilleur jeune du monde iconsport 266997 0590 397892

PSG : Le nouveau maillon faible fait hurler les fans

PSG22 sept. , 23:30
parHadrien Rivayrand
Ce lundi soir en Ligue 1, le PSG s'est incliné face à l'OM au Stade Vélodrome. La prestation de Warren Zaïre-Emery est plus que déplorée par les fans et observateurs du club de la capitale. 
Le PSG n'est déjà plus invaincu en Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique ont en effet perdu le Classique face à Marseille ce lundi soir au Stade Vélodrome. Un petit but de Nayef Aguerd en tout début de rencontre aura suffi au bonheur des Marseillais. Pour ce déplacement dans la cité phocéenne, le PSG était privé de Joao Neves, Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola. Et cela s'est ressenti. Les remplaçants habituels alignés au coup d'envoi par Luis Enrique n'ont pas tous répondu présents. C'est le cas de Warren Zaïre-Emery, qui est passé totalement à côté à Marseille. 

Zaïre-Emery prend la marée sur X 

Ces dernières minutes sur X, nombreux ont été les fans du PSG à tacler le jeune Parisien, moribond selon eux depuis trop longtemps. On pouvait notamment voir comme commentaires : « Zaïre Emery j’crois il a même pas sa place dans un milieu Morton Tolisso Tessman » ; « Zaïre-Emery il est trop nul au foot. Le pur prototype de la formation française duel qui court et rien d’autres !!! » ; « Vraiment faut espérer que Joao neves se blesse rarement parce que c’est pas en le remplaçant par Zaire-Emery qu’on va aller loin » ; « Si vous arrivez à me trouver UNE SEULE qualité à Warren Zaïre- Emery à part sa précocité je supprime mon compte » ; « Le match de Warren Zaïre Emery. J’espère que c’était la dernière fois de sa vie qu’il portait le maillot du PSG » ou encore « Quand on disait que ce banc manque de qualité et spécialement au milieu, ça nous rétorquait : on va pas prendre 50 joueurs. Non juste un pour éviter de faire jouer Zaire-Emery ça serait déjà bien ».

Le milieu de terrain parisien va devoir redoubler d'efforts pour se remettre dans le bon sens. Luis Enrique pourrait définitivement le rétrograder dans la hiérarchie. Une bien mauvaise nouvelle alors qu'une Coupe du monde pointe le bout de son nez. Mais on n'y est pas encore... 
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

