PSG : Le nouveau maillon faible fait hurler les fans

Ce lundi soir en Ligue 1, le PSG s'est incliné face à l'OM au Stade Vélodrome. La prestation de Warren Zaïre-Emery est plus que déplorée par les fans et observateurs du club de la capitale.

Le PSG n'est déjà plus invaincu en Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique ont en effet perdu le Classique face à Marseille ce lundi soir au Stade Vélodrome. Un petit but de Nayef Aguerd en tout début de rencontre aura suffi au bonheur des Marseillais. Pour ce déplacement dans la cité phocéenne, le PSG était privé de Joao Neves, Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola. Et cela s'est ressenti. Les remplaçants habituels alignés au coup d'envoi par Luis Enrique n'ont pas tous répondu présents. C'est le cas de Warren Zaïre-Emery, qui est passé totalement à côté à Marseille.

Zaïre-Emery prend la marée sur X

Ces dernières minutes sur X, nombreux ont été les fans du PSG à tacler le jeune Parisien, moribond selon eux depuis trop longtemps. On pouvait notamment voir comme commentaires : « Zaïre Emery j’crois il a même pas sa place dans un milieu Morton Tolisso Tessman » ; « Zaïre-Emery il est trop nul au foot. Le pur prototype de la formation française duel qui court et rien d’autres !!! » ; « Vraiment faut espérer que Joao neves se blesse rarement parce que c’est pas en le remplaçant par Zaire-Emery qu’on va aller loin » ; « Si vous arrivez à me trouver UNE SEULE qualité à Warren Zaïre- Emery à part sa précocité je supprime mon compte » ; « Le match de Warren Zaïre Emery. J’espère que c’était la dernière fois de sa vie qu’il portait le maillot du PSG » ou encore « Quand on disait que ce banc manque de qualité et spécialement au milieu, ça nous rétorquait : on va pas prendre 50 joueurs. Non juste un pour éviter de faire jouer Zaire-Emery ça serait déjà bien ».

Le milieu de terrain parisien va devoir redoubler d'efforts pour se remettre dans le bon sens. Luis Enrique pourrait définitivement le rétrograder dans la hiérarchie. Une bien mauvaise nouvelle alors qu'une Coupe du monde pointe le bout de son nez. Mais on n'y est pas encore...