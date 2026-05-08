PSG : Le Mondial est bidon, Kvara mérite le Ballon d'Or

Totalement injouable quand il est en mode Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia n'a pas d'égal en Europe et porte le PSG sur ses épaules. Suffisant pour aller chercher le Ballon d'Or ?

Si Ousmane Dembélé a été l’unique buteur parisien cette semaine en demi-finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich, la véritable star offensive du PSG a été Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien a mis le tournis à ses défenseurs, a réussi à conserver le ballon et à se créer des occasions avec pas grand chose, en plus d’être passeur décisif sur le but de Dembélé. Et pour couronner le tout, il ajoute à sa palette des retours défensifs de premier choix pour aider son équipe à aller chercher une place en finale.

Si Willian Pacho n’avait pas été aussi impressionnant en défense, il aurait certainement hérité de la récompense d’homme du match. Et dans la rédaction du Parisien, on voit même beaucoup plus grand pour lui. A l’heure actuelle, le Géorgien mérite tout simplement le Ballon d’Or 2025-2026. Pour Dominique Sévérac, même avec l’absence de son pays au Mondial, son niveau de performance est tellement supérieur aux autres qu’il mérite la récompense individuelle suprême.

Kvara Balllon d'Or même sans Coupe du monde ?

« Même avec 64 sélections, Khvicha Kvaratskhelia aurait très peu de chances de participer à la Coupe du monde. Ce sera à 48 équipes pour la première fois cet été, et la Géorgie ne s'est pas qualifiée, avec l'Espagne et la Turquie dans son groupe. Kvara, surnommé « Kvaradona » à Naples ou Che Guekvara ici, sur-performe avec la Géorgie qui ne possède pas encore assez de talents pour se qualifier. Quoi qu'il en soit, il mérite le Ballon d'or 2026, sans attendre le verdict du Mondial. Si Michael Olise a été le joueur le plus régulier de la saison, le plus impactant, c'est l'ailier parisien. Féroce et animal dans les duels comme dans la détermination, il se transforme en cador lors des soirs européens, franchement d'un niveau supérieur aux matchs d'un tournoi de Coupe du monde, finale mise à part. À 25 ans, il mérite déjà tout l'or du monde », a assuré le journaliste du Parisien, qui sait bien que, dans les années de Coupe du monde, il est quasiment impossible de voir un joueur qui ne dispute pas cette épreuve s’imposer. Dommage pour l’ailier du PSG, absolument injouable dans les matchs qui comptent. Ses 10 buts et 6 passes décisives en Ligue des Champions cette saison le prouvent.