Manu Koné reçoit une terrible réponse du PSG

Après l'encadrement de la masse salariale, une vente intéressante 👍
Alors ça dit quoi BG? Tes sources sûres de rachat imminent par l'Arabie saoudite ça en est où ? 🫵🤣
attends quand même de voir la suite de la compétition, avant de tirer des conclusions, autant il est vraiment de retour haha
condoléances et pensée à DD et à sa famille. Je suis certain qu'il reviendra encore plus déterminé pour la suite de la compétition, pour rendre hommage à sa maman.
Genesio arrive et il va faire joueur que les jeunes
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Pour le coup, ça c'est vrai. Lui rêve du PSG, mais le club ne s’est jamais activé sur ce dossier
🔴 𝗠𝗔𝗡𝗨 𝗞𝗢𝗡𝗘́ 𝗥𝗘̂𝗩𝗘 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗝𝗢𝗜𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗟𝗘 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗡'𝗔𝗩𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗣𝗔𝗦 𝗦𝗨𝗥 𝗖𝗘 𝗗𝗢𝗦𝗦𝗜𝗘𝗥 ! 🇫🇷❌ 🗞️ @ilmessaggero