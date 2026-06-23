Manu Koné reçoit une terrible réponse du PSG

Manu Koné reçoit une terrible réponse du PSG

PSG23 juin , 21:30
parCorentin Facy
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Manu Koné rêve d’un transfert au PSG cet été. Mais l’international français va certainement devoir passer à autre chose car le club de la capitale n’a pas l’intention de le recruter.
Titulaire en lieu et place d’Aurélien Tchouaméni lundi soir pour le deuxième match de la Coupe du monde 2026 face à l’Irak, Manu Koné a plutôt gagné des points dans l’esprit de Didier Deschamps. Le milieu de terrain de la Roma a réalisé un match plein, grattant énormément de ballons dans l’entrejeu et n’hésitant pas à se projeter vers l’avant avec la technique et la puissance que l’on lui connaît.
Manu Koné espère sans doute que les dirigeants du Paris Saint-Germain étaient devant leur télévision. Comme indiqué ces derniers jours, l’ex-milieu de terrain du Toulouse FC rêve de rejoindre ses coéquipiers français Bradley Barcola, Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery ou encore Lucas Hernandez au PSG. Une tendance confirmée par l’insider Djamel, toujours bien informé sur les coulisses du mercato parisien.

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En revanche, Luis Enrique et Luis Campos n’ont pas du tout l’intention de bouger pour recruter le joueur de l’AS Roma selon lui. (Pour le coup, ça c'est vrai (ndlr : que Manu Koné souhaite signer à Pairs). Lui rêve du PSG, mais le club ne s’est jamais activé sur ce dossier » a publié sur X l’insider, douchant totalement les espoirs de Manu Koné de signer dans la capitale française, tout du moins à court terme.
K. Kone

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Très peu actif il y a un an, le Paris Saint-Germain devrait être un acteur plus important du mercato estival en 2026. Cela ne fait pas pour autant de Manu Koné une cible du double champion d’Europe en titre, Luis Enrique ayant à priori la volonté de se renforcer avec des profils différents au milieu de terrain. Les supporters franciliens se rangeront sans crainte derrière l’avis de leur entraîneur espagnol même si nombreux étaient les amoureux du PSG à être plutôt favorables à un potentiel transfert du numéro 6 de l’équipe de France cet été.
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Après l'encadrement de la masse salariale, une vente intéressante 👍

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Alors ça dit quoi BG? Tes sources sûres de rachat imminent par l'Arabie saoudite ça en est où ? 🫵🤣

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attends quand même de voir la suite de la compétition, avant de tirer des conclusions, autant il est vraiment de retour haha

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condoléances et pensée à DD et à sa famille. Je suis certain qu'il reviendra encore plus déterminé pour la suite de la compétition, pour rendre hommage à sa maman.

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