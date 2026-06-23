Monaco perd Folarin Balogun, jackpot en vue

Après l'encadrement de la masse salariale, une vente intéressante 👍
Alors ça dit quoi BG? Tes sources sûres de rachat imminent par l'Arabie saoudite ça en est où ? 🫵🤣
attends quand même de voir la suite de la compétition, avant de tirer des conclusions, autant il est vraiment de retour haha
condoléances et pensée à DD et à sa famille. Je suis certain qu'il reviendra encore plus déterminé pour la suite de la compétition, pour rendre hommage à sa maman.
Genesio arrive et il va faire joueur que les jeunes
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