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Folarin Balogun

Monaco perd Folarin Balogun, jackpot en vue

Monaco23 juin , 22:20
parQuentin Mallet
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Auteur d'une saison et d'un début de Coupe du monde très remarqués, Folarin Balogun a obtenu un bon de sortie par ses dirigeants de l'AS Monaco. Ces derniers attendent d'ailleurs un montant important d'environ 50 millions d'euros pour le vendre.
Malgré l'irrégularité chronique dont a fait preuve l'AS Monaco lors de la dernière saison, Folarin Balogun a réussi à sortir son meilleur exercice sur le Rocher. Auteur de 19 buts et de 5 passes décisives en 43 participations toutes compétitions confondues, l'attaquant formé à Arsenal est en pleine forme. Une forme qui lui permet d'ailleurs de poursuivre sur sa lancée avec la Team USA devant son public en cette phase de poules de la Coupe du monde 2026. Auteur d'un doublé retentissant lors de l'entrée en lice des Etats-Unis face au Paraguay (4-1), l'international américain a obtenu un bon de sortie de la part de ses dirigeants à Monaco pour découvrir de nouveaux horizons cet été.
F. Balogun

F. Balogun

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

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2026
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Friendly International

2026
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Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Folarin Balogun va rapporter gros

C'est en tout cas ce qu'on peut croire des informations de The Athletic selon lesquelles Folarin Balogun devrait quitter l'AS Monaco cet été. Selon les nouvelles de David Ornstein, le journaliste à l'origine de l'information, aucune discussion n'est actuellement en cours entre le club de la Principauté et son joueur concernant une offre de prolongation de son contrat, dont la fin est initialement prévue en juin 2028. Ouvert à un transfert, Folarin Balogun génère progressivement de l'intérêt chez nos voisins outre-Manche, tout comme dans d'autres championnats importants du continent européen.
Désireux de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, Folarin Balogun pourrait rapporter gros à l'AS Monaco. Les dirigeants monégasques attendent en effet une offre d'environ 50 millions d'euros pour laisser partir son joueur, apprend-on enfin. Une belle rentrée d'argent qui vient largement compenser les 30 millions d'euros dépensés il y a 3 ans pour le recruter.
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Derniers commentaires

Monaco perd Folarin Balogun, jackpot en vue

Après l'encadrement de la masse salariale, une vente intéressante 👍

Didier Deschamps endeuillé, il rentre en France

Alors ça dit quoi BG? Tes sources sûres de rachat imminent par l'Arabie saoudite ça en est où ? 🫵🤣

Portugal : « Je suis de retour », Cristiano Ronaldo montre les muscles

attends quand même de voir la suite de la compétition, avant de tirer des conclusions, autant il est vraiment de retour haha

Didier Deschamps endeuillé, il rentre en France

condoléances et pensée à DD et à sa famille. Je suis certain qu'il reviendra encore plus déterminé pour la suite de la compétition, pour rendre hommage à sa maman.

La DNCG donne une réponse stressante à l'OM

Genesio arrive et il va faire joueur que les jeunes

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