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Portugal : « Je suis de retour », Cristiano Ronaldo montre les muscles

Mondial 202623 juin , 21:23
parCorentin Facy
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Auteur d’un doublé face à l’Ouzbékistan ce mardi soir, Cristiano Ronaldo a enfin lancé sa Coupe du monde. Le Portugais savoure.
Inexistant face à la solide défense de la République Démocratique du Congo lors du premier match, Cristiano Ronaldo a été conforté par Roberto Martinez dans le onze de départ du Portugal pour le second match face à l’Ouzbékistan ce mardi. Le choix de l’entraîneur espagnol était le bon puisque CR7 a inscrit un doublé dès la première mi-temps.
Enfin efficace et utile pour le collectif, l’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus Turin a prouvé qu’il allait encore falloir attendre un peu avant le sortir de l’équipe. « Je suis de retour » a d’ailleurs clamé Cristiano Ronaldo à la sortie du large succès portugais face aux Ouzbeks (5-0). 24 heures après le doublé de Lionel Messi puis ceux de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland, le Portugais semble avoir une farouche envie de se mêler à la lutte pour le titre de meilleur buteur de l’édition 2026.

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Derniers commentaires

Monaco perd Folarin Balogun, jackpot en vue

Après l'encadrement de la masse salariale, une vente intéressante 👍

Didier Deschamps endeuillé, il rentre en France

Alors ça dit quoi BG? Tes sources sûres de rachat imminent par l'Arabie saoudite ça en est où ? 🫵🤣

Portugal : « Je suis de retour », Cristiano Ronaldo montre les muscles

attends quand même de voir la suite de la compétition, avant de tirer des conclusions, autant il est vraiment de retour haha

Didier Deschamps endeuillé, il rentre en France

condoléances et pensée à DD et à sa famille. Je suis certain qu'il reviendra encore plus déterminé pour la suite de la compétition, pour rendre hommage à sa maman.

La DNCG donne une réponse stressante à l'OM

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