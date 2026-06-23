Portugal : « Je suis de retour », Cristiano Ronaldo montre les muscles

Auteur d’un doublé face à l’Ouzbékistan ce mardi soir, Cristiano Ronaldo a enfin lancé sa Coupe du monde. Le Portugais savoure.

Inexistant face à la solide défense de la République Démocratique du Congo lors du premier match, Cristiano Ronaldo a été conforté par Roberto Martinez dans le onze de départ du Portugal pour le second match face à l’Ouzbékistan ce mardi. Le choix de l’entraîneur espagnol était le bon puisque CR7 a inscrit un doublé dès la première mi-temps.

Enfin efficace et utile pour le collectif, l’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus Turin a prouvé qu’il allait encore falloir attendre un peu avant le sortir de l’équipe. « Je suis de retour » a d’ailleurs clamé Cristiano Ronaldo à la sortie du large succès portugais face aux Ouzbeks (5-0). 24 heures après le doublé de Lionel Messi puis ceux de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland, le Portugais semble avoir une farouche envie de se mêler à la lutte pour le titre de meilleur buteur de l’édition 2026.