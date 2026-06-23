Portugal : « Je suis de retour », Cristiano Ronaldo montre les muscles

Après l'encadrement de la masse salariale, une vente intéressante 👍
Alors ça dit quoi BG? Tes sources sûres de rachat imminent par l'Arabie saoudite ça en est où ? 🫵🤣
attends quand même de voir la suite de la compétition, avant de tirer des conclusions, autant il est vraiment de retour haha
condoléances et pensée à DD et à sa famille. Je suis certain qu'il reviendra encore plus déterminé pour la suite de la compétition, pour rendre hommage à sa maman.
Genesio arrive et il va faire joueur que les jeunes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
🚨🇵🇹 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Cristiano Ronaldo (41) makes HISTORY! He is the first ever player to score in 6 World Cup tournaments. 🥇 ✅ 2006 World Cup ✅ 2010 World Cup ✅ 2014 World Cup ✅ 2018 World Cup ✅ 2022 World Cup ✅ 2026 World Cup