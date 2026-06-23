Un Bleu négocie son arrivée à Chelsea depuis les USA

Taulier de la défense de Crystal Palace, Maxence Lacroix attire logiquement les convoitises de clubs plus huppés en Premier League. C’est par exemple le cas de Chelsea, qui a lancé des négociations avec le Français.

Comme dans un rêve, Maxence Lacroix vit une saison 2025-2026 absolument parfaite. Vainqueur de la Conférence League avec Crystal Palace, le défenseur de 26 ans a ensuite eu le bonheur d’être convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du monde aux Etats-Unis. Une belle récompense pour Maxence Lacroix, qui s’est imposé depuis plusieurs mois comme l’une des références à son poste en Premier League.

En attendant de vivre peut-être ses premières minutes dans un match de Coupe du monde, le défenseur de Crystal Palace pourrait voir les choses avancer au sujet de son avenir. Et pour cause, Ben Jacobs révèle sur X que Chelsea a lancé des discussions pour tenter de s’offrir Maxence Lacroix lors de ce mercato estival.

Chelsea cible Maxence Lacroix

« Chelsea est intéressé par le défenseur de Crystal Palace Maxence Lacroix, comme révélé sur @talkSPORT la semaine dernière. Palace aimerait conserver le joueur de 26 ans. Chelsea veut signer un défenseur central titulaire qui apporte de la taille et de la présence physique à l'arrière. Jacobo Ramón de Como reste apprécié » a publié le journaliste anglais sur son compte X.

Des nouvelles qui arriveront sans doute aux oreilles de Maxence Lacroix dans les jours à venir alors que l’ancien défenseur de Wolfsburg dispute actuellement la Coupe du monde aux Etats-Unis. Reste maintenant à voir si Chelsea transformera ce simple intérêt en offre et si oui, quel sera le prix fixé par Crystal Palace pour le taulier de sa défense. Le défenseur des Bleus est pour l’instant valorisé à hauteur de 50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.