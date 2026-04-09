PSG : Le maire de Paris fait une fleur au Qatar

Avec le résultat des élections municipales à Paris, le dossier de la vente du Parc des Princes est reparti de plus belle. Si le PSG discute toujours avec d'autres villes au cas où, Emmanuel Grégoire, le nouveau maire parisien, a accordé un temps de réflexion plus long au Qatar.

Pour les Parisiens qui refusent catégoriquement d'aller supporter leur équipe ailleurs qu'au Parc des Princes, il était grand temps que les élections municipales aient lieu. Avec l'élection d'Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris, le dossier de la vente de l'enceinte historique de la capitale est finalement relancé. Sauf qu'avant d'aller jusqu'à parler d'un accord entre la ville et le Paris Saint-Germain pour la cession du Parc des Princes, laquelle permettra au club de réaliser des travaux d'agrandissement très attendus, Nasser al-Khelaïfi et ses hommes discutent toujours avec d'autres villes franciliennes au sujet de la construction d'une nouvelle enceinte.

Emmanuel Grégoire accorde du temps au PSG

Pour permettre au PSG de respecter ses timings d'échanges avec les autres municipalités, Emmanuel Grégoire a fait, en quelque sorte, une fleur au Qatar : alors que le nouveau maire de Paris s'attendait à trouver un accord avec le club au plus tard en juillet prochain sur les contours de la vente (prix, travaux futurs,...), ce dernier a finalement accepté de laisser plus de temps au club de la capitale. Comme l'indique RMC Sport, l'édile est finalement enclin à attendre une réponse et un accord au plus tard à l'automne prochain.

Un temps de réflexion allongé qui va permettre au PSG d'évaluer ses meilleures options pour l'avenir du club. Si le Qatar va jusqu'à racheter le Parc des Princes, est-ce que les travaux d'agrandissement permettront d'atteindre une capacité suffisante pour assouvir les ambitions de l'état-major parisien ? Est-ce que le prix de vente de l'enceinte est cohérent et juste ? Autant de questions qui trouveront réponses à l'automne prochain, donc.