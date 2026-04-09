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Emmanuel Grégoire

PSG : Le maire de Paris fait une fleur au Qatar

PSG09 avr. , 19:30
parQuentin Mallet
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Avec le résultat des élections municipales à Paris, le dossier de la vente du Parc des Princes est reparti de plus belle. Si le PSG discute toujours avec d'autres villes au cas où, Emmanuel Grégoire, le nouveau maire parisien, a accordé un temps de réflexion plus long au Qatar.
Pour les Parisiens qui refusent catégoriquement d'aller supporter leur équipe ailleurs qu'au Parc des Princes, il était grand temps que les élections municipales aient lieu. Avec l'élection d'Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris, le dossier de la vente de l'enceinte historique de la capitale est finalement relancé. Sauf qu'avant d'aller jusqu'à parler d'un accord entre la ville et le Paris Saint-Germain pour la cession du Parc des Princes, laquelle permettra au club de réaliser des travaux d'agrandissement très attendus, Nasser al-Khelaïfi et ses hommes discutent toujours avec d'autres villes franciliennes au sujet de la construction d'une nouvelle enceinte.

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Emmanuel Grégoire accorde du temps au PSG

Pour permettre au PSG de respecter ses timings d'échanges avec les autres municipalités, Emmanuel Grégoire a fait, en quelque sorte, une fleur au Qatar : alors que le nouveau maire de Paris s'attendait à trouver un accord avec le club au plus tard en juillet prochain sur les contours de la vente (prix, travaux futurs,...), ce dernier a finalement accepté de laisser plus de temps au club de la capitale. Comme l'indique RMC Sport, l'édile est finalement enclin à attendre une réponse et un accord au plus tard à l'automne prochain.
Un temps de réflexion allongé qui va permettre au PSG d'évaluer ses meilleures options pour l'avenir du club. Si le Qatar va jusqu'à racheter le Parc des Princes, est-ce que les travaux d'agrandissement permettront d'atteindre une capacité suffisante pour assouvir les ambitions de l'état-major parisien ? Est-ce que le prix de vente de l'enceinte est cohérent et juste ? Autant de questions qui trouveront réponses à l'automne prochain, donc.
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Derniers commentaires

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Il se fera appeler Pierre Richard dans 6 mois. Vous pouvez screener.

Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

je n ai jamais caché que le niveau de l OM etait l Europa League. Et pour le parcours de l Inter, ça confirme exactement ce que je disais. merci de l avoir demontré..... le Bayern et le Barça pas au niveau. rien a dire d autre. tu peux fantasmer tant que tu veux! aucun epouventails ! City Barça Real etc. y a rien ..... enfin rien a voir avec les equipes d avant! le Bayern ecrase tout en Allemagne, ok, mais c e n est pas un grand Bayern. faut pas se mentir, quand a Liverpool, ce n est que l ombre d une equipe de Klopp.....

Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

Ils sont champion d Angleterre l et au moment ou on les affronte l an dernier c est un épouvantail que tout le monde voit gagner la LDC ... Tu peux tenter de dévaloriser nos prestations, quoi qu il arrive, elles sont la et au vu des prestations de ton club tu ne fais que te ridiculiser et passer pour un footix !!!

Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

Tu parles du Liverpool qui vous en colle 3 sans sourciller ? Peu importe le niveau de l adversaire le PSG fait le job, rien a faire de leur etat d âmes.. Je n ai vu aucuns journalistes venir juger du match du Real face à City en disant que le Real ne méritait pas sa victoire, idem pour le Bayern face au Real ... L inter de l an dernier c est l equipe qui termine 3eme de la phase de poule, qui sort le Bayern et le Barça, donc un peu facile de venir dire apres coup qu ils n avaient pas le niveau alors qu avant le match, peu donnait le PSG vainqueur. Et puis je te trouve culotté de venir l ouvrir sur le niveau de tel ou telles equipes, la ou la tienne s est fait sortir lamentablement dés les phases de poule par les "milliardaires" du club de Bruges

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Tu essayes encore et encore avec ton post ridicule "le CV de Nasser"... Mais a chaque fois tu fait un flop... Normal, de ton "CV de Nasser" il ne reste rien de concret, aucune condamnation...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
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3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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