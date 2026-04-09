FCN : Halilhodzic menace de prendre des décisions radicales

Mal embarqué dans la course au maintien en Ligue 1, le FC Nantes jouera gros à Auxerre samedi. Avant cette rencontre capitale, l’entraîneur des Canaris Vahid Halilhodzic a promis de ne pas abandonner et de garder le groupe impliqué jusqu’au bout.

Même à 10 contre 11 pendant toute la deuxième période, le nul obtenu à Metz (0-0) dimanche dernier ne suffit pas au bonheur du FC Nantes . Les Canaris avaient besoin d’une victoire chez la lanterne rouge pour se rapprocher du barragiste Auxerre. Ce sont justement les Auxerrois qui recevront l’équipe nantaise samedi à l’Abbé-Deschamps.

Avec cinq points d’écart entre les deux candidats au maintien, cette confrontation ressemblerait presque au match de la dernière chance pour le FC Nantes. Vahid Halilhodzic l’a bien compris et tente de remobiliser ses troupes par tous les moyens. En conférence de presse, l’entraîneur nommé le mois dernier a promis de ne pas jeter l’éponge avant la fin de la saison, et ce peu importe le résultat de la rencontre à venir. Le Bosnien se dit totalement impliqué et attend la même mentalité de la part de ses joueurs à qu’il demande un maximum de respect pour l’institution nantaise.

La menace de coach Vahid

« J’irai jusqu’au bout car c’est l’image du club qui est en jeu, a certifié le technicien. On ne peut pas la dégrader et la bafouer. Je serai exigeant jusqu’au bout, même si on va en Ligue 2. J’ai l’impression qu’on a commencé à se moquer de cette équipe. J’ai honte que Nantes en soit là et je fais tout mon possible pour changer les choses. Oui, j’irai jusqu’au bout. On est professionnel. Je ne vais pas partir en vacances, c’est sûr et certain. J’ai une obligation vis-à-vis de Nantes. Je ne laisserai personne se moquer du club. Et si certains (joueurs) ne le respectent pas, ils ne seront pas dans le groupe. » Ce n'est donc pas le moment de plaisanter dans le vestiaire.