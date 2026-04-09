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FCN : Halilhodzic menace de prendre des décisions radicales

FC Nantes09 avr. , 20:00
parEric Bethsy
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Mal embarqué dans la course au maintien en Ligue 1, le FC Nantes jouera gros à Auxerre samedi. Avant cette rencontre capitale, l’entraîneur des Canaris Vahid Halilhodzic a promis de ne pas abandonner et de garder le groupe impliqué jusqu’au bout.
Même à 10 contre 11 pendant toute la deuxième période, le nul obtenu à Metz (0-0) dimanche dernier ne suffit pas au bonheur du FC Nantes. Les Canaris avaient besoin d’une victoire chez la lanterne rouge pour se rapprocher du barragiste Auxerre. Ce sont justement les Auxerrois qui recevront l’équipe nantaise samedi à l’Abbé-Deschamps.
Avec cinq points d’écart entre les deux candidats au maintien, cette confrontation ressemblerait presque au match de la dernière chance pour le FC Nantes. Vahid Halilhodzic l’a bien compris et tente de remobiliser ses troupes par tous les moyens. En conférence de presse, l’entraîneur nommé le mois dernier a promis de ne pas jeter l’éponge avant la fin de la saison, et ce peu importe le résultat de la rencontre à venir. Le Bosnien se dit totalement impliqué et attend la même mentalité de la part de ses joueurs à qu’il demande un maximum de respect pour l’institution nantaise.

La menace de coach Vahid

« J’irai jusqu’au bout car c’est l’image du club qui est en jeu, a certifié le technicien. On ne peut pas la dégrader et la bafouer. Je serai exigeant jusqu’au bout, même si on va en Ligue 2. J’ai l’impression qu’on a commencé à se moquer de cette équipe. J’ai honte que Nantes en soit là et je fais tout mon possible pour changer les choses. Oui, j’irai jusqu’au bout. On est professionnel. Je ne vais pas partir en vacances, c’est sûr et certain. J’ai une obligation vis-à-vis de Nantes. Je ne laisserai personne se moquer du club. Et si certains (joueurs) ne le respectent pas, ils ne seront pas dans le groupe. » Ce n'est donc pas le moment de plaisanter dans le vestiaire.
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Derniers commentaires

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Il se fera appeler Pierre Richard dans 6 mois. Vous pouvez screener.

Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

je n ai jamais caché que le niveau de l OM etait l Europa League. Et pour le parcours de l Inter, ça confirme exactement ce que je disais. merci de l avoir demontré..... le Bayern et le Barça pas au niveau. rien a dire d autre. tu peux fantasmer tant que tu veux! aucun epouventails ! City Barça Real etc. y a rien ..... enfin rien a voir avec les equipes d avant! le Bayern ecrase tout en Allemagne, ok, mais c e n est pas un grand Bayern. faut pas se mentir, quand a Liverpool, ce n est que l ombre d une equipe de Klopp.....

Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

Ils sont champion d Angleterre l et au moment ou on les affronte l an dernier c est un épouvantail que tout le monde voit gagner la LDC ... Tu peux tenter de dévaloriser nos prestations, quoi qu il arrive, elles sont la et au vu des prestations de ton club tu ne fais que te ridiculiser et passer pour un footix !!!

Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

Tu parles du Liverpool qui vous en colle 3 sans sourciller ? Peu importe le niveau de l adversaire le PSG fait le job, rien a faire de leur etat d âmes.. Je n ai vu aucuns journalistes venir juger du match du Real face à City en disant que le Real ne méritait pas sa victoire, idem pour le Bayern face au Real ... L inter de l an dernier c est l equipe qui termine 3eme de la phase de poule, qui sort le Bayern et le Barça, donc un peu facile de venir dire apres coup qu ils n avaient pas le niveau alors qu avant le match, peu donnait le PSG vainqueur. Et puis je te trouve culotté de venir l ouvrir sur le niveau de tel ou telles equipes, la ou la tienne s est fait sortir lamentablement dés les phases de poule par les "milliardaires" du club de Bruges

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Tu essayes encore et encore avec ton post ridicule "le CV de Nasser"... Mais a chaque fois tu fait un flop... Normal, de ton "CV de Nasser" il ne reste rien de concret, aucune condamnation...

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